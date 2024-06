A che ora inizia Sissi 3: l’orario d’inizio della serie su Canale 5, durata, quando finisce, quanto dura

A che ora inizia Sissi 3, la terza stagione della popolare serie in onda su Canale 5 in due serate, l’11 e 13 giugno 2024? Due grandi serate per appassionare il pubblico con le avventure della principessa più famosa di sempre. Appuntamento in prima serata, intorno alle 21.30, subito dopo Paperissima Sprint. Quando finisce? La puntata finisce intorno a mezzanotte e mezza. La durata è quindi di circa tre ore. Ecco la programmazione:

Prima puntata: 11 giugno 2024

Seconda puntata: 13 giugno 2024

Cast

Quali sono gli attori e i personaggi di Sissi 3? Protagonista è ancora l’attrice svizzera-americana Dominique Devenport, affiancata da Jannik Schümann. Tante conferme ma anche diverse new entry nel cast di questa terza stagione. La regia è di Sven Bohse. Vediamo insieme tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.