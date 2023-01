Sissi 2: le anticipazioni (trama e cast) della terza e ultima puntata

Stasera, mercoledì 4 gennaio 2023, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda la terza e ultima puntata di Sissi 2, la seconda stagione della fiction sull’Imperatrice d’Austria più famosa di sempre. La storia di Sissi (o Sisi, come si dice in austriaco) è stata riproposta nel 2021, anni dopo la trilogia di Ernst Marischka e le varie rivisitazioni sul piccolo schermo. Alla regia ci sono Sven Bohse (già al lavoro nella prima stagione) e Miguel Alexandre, mentre gli sceneggiatori sono Andreas Gutzeit, Robert Krause ed Elena Hell. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (anticipazioni)

Franz parte con l’esercito per la guerra contro la Prussia. Sissi rimane da sola a governare, accanto alla suocera. Il conte Andrassy riesce a convincere i ribelli ungheresi a non appoggiare Bismarck. Nonostante questo, gli austriaci non reggono l’urto prussiano. A peggiorare le cose interviene un’epidemia di colera. Sissi, di sua iniziativa, incontra Bismarck, e tenta di convincerlo a trovare una soluzione pacifica, ma non riesce a cambiare le sorti della guerra. Franz ordina la ritirata delle truppe.

Cast

Abbiamo visto la trama della terza e ultima puntata di Sissi 2, ma qual è il cast completo della serie tv? Il compito di interpretare la futura Imperatrice, portata alla ribalta del mondo dello spettacolo da Romy Schneider, spetta ancora all’attrice svizzera-americana Dominique Devenport, affiancata da Jannik Schümann, che in Germania ha già lavorato in numerosi film-tv ed in alcune serie, tra cui Tribes of Europa. Ma vediamo insieme tutti gli attori con i rispettivi ruoli: