Sinner Djokovic streaming e diretta tv: dove vedere la finale delle ATP Finals

Stasera, domenica 19 novembre 2023, alle ore 18 sul cemento indoor del PalaAlpitour di Torino Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic, match valido per la finale delle ATP Finals. Storica finale per il tennista italiano che martedì scorso ha sconfitto il campione serbo per la prima volta in carriera dopo una battaglia di 3 ore e 9 minuti. Se il numero 1 al mondo è arrivato fino in fondo alle Atp Finals di Torino lo deve anche all’altoatesino che lo ha tenuto in corsa battendo Rune nell’ultima gara del Gruppo Verde senza fare troppi calcoli. Fatto sta che ora Djokovic ha l’occasione per conquistare le Atp Finals per la settima volta dopo i titoli già vinti nel 2008, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2022. Dove vedere Sinner Djokovic in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La partita tra Sinner e Djokovic, in programma alle ore 18 di oggi, domenica 19 novembre 2023, andrà in onda in chiaro, gratis, su Rai 1; via satellite sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205).

Sinner Djokovic streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire la partita anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet. Ma non solo. Potrete seguire tutto anche su altre piattaforme come Sky Go, NOW e Tennis Tv.

Precedenti

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Sinner e Djokovic in diretta tv e live streaming, ma quali sono i precedenti tra i due grandi campioni? L’altoatesino (n.4 del ranking) cercherà per la seconda volta consecutiva la grande impresa contro il numero 1 al mondo, sostenuto dal pubblico che gremirà l’impianto nel capoluogo piemontese. L’azzurro su quattro incontri ne ha persi tre: sedicesimi di finale al Masters 1000 di Montecarlo nel 2021, quarto di finale a Wimbledon nel 2022 (al quinto set, dopo essere stato in vantaggio per 2-0) e in semifinale a Wimbledon nel 2023 (secco 6-3, 6-4, 7-6); e vinto uno, lo scorso martedì.