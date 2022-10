Sing: trama, personaggi e streaming del film

Questa sera, sabato 29 ottobre 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Sing, film d’animazione del 2016 scritto e diretto da Garth Jennings, prodotto da Illumination Entertainment. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il koala Buster Moon è il proprietario di un teatro sull’orlo del fallimento, che come ultima spiaggia per salvare la sua attività dalla chiusura decide di indire una gara di canto aperta a tutti gli animali della città. Come ulteriore incentivo per attirare candidati, Buster usa tutti i suoi ultimi risparmi per mettere in palio un premio in denaro per il vincitore del concorso, ma a causa di una distrazione della sua anziana segretaria, l’iguana Miss Crawly, l’ammontare del premio passa da 1 000 a 100 000 dollari, cosicché il giorno dopo una folla oceanica si presenta al teatro per le audizioni. Anche dopo aver scoperto l’errore, Buster decide di portare avanti il suo progetto, e al termine delle audizioni riunisce un eterogeneo gruppo di concorrenti formato dalla teenager Ash, un’istrice appassionata di rock-punk, il giovane gorilla Johnny, dotato di un talento straordinario ma con un padre criminale che rifiuta di approvarlo, l’arrogante ma bravissimo topo Mike, la maialina Rosita, madre stressata di venticinque figli, cui viene affiancato l’energico e simpatico maiale ballerino Gunter, il cammello Peter, cantante d’opera e un trio pop composto da ranocchi. In un secondo momento, al cast si unirà anche Meena, un’elefantessa adolescente tanto brava nel canto quanto terrorizzata dall’idea di affrontare il palcoscenico, inizialmente assunta con la mansione di tecnico di scena in vista dello spettacolo.

Sing: personaggi e doppiatori

Abbiamo visto la trama di Sing, ma quali sono i personaggi del film e i relativi doppiatori? Eccoli:

Francesco Prando: Buster Moon

Federica De Bortoli: Rosita

David Chevalier: Mike

Domitilla D’Amico: Meena

Chiara Gioncardi: Ash

Massimiliano Alto: Eddie Noodleman

Alessandro Campaiola: Johnny

Riccardo Scarafoni: Miss Karen Crawly

Carlo Scipioni: Norman

Anna Cesareni: madre di Meena

Paolo Macedonio: nonno di Meena

Rita Savagnone: Miss Nana Noodleman

Fabrizio Vidale: Gunter

Sara Ferranti: Nancy

Pino Insegno: Marcus

Andrea Mete: Lance

Stefanella Marrama: Judith

Marco Mete: Kip

Roberto Draghetti: Orso russo

Streaming e tv

Dove vedere Sing in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 30 ottobre 2022 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.