Chi è Simone Pontesilli, il marito di Ferzan Ozpetek ospite a Domenica In

Ferzan Ozpetek è ospite questo pomeriggio a Domenica In per presentare il suo nuovo romanzo, “Cuore nascosto”. Ma qual è la vita privata del grande regista? Lo scrittore turco de Le fate Ignoranti ha da qualche anno un amore importante, anche se non ama stare sotto i riflettori. Il marito e compagno di vita di Ferzan Ozpetek si chiama Simone Pontesilli.

La coppia è felicemente innamorata da circa 20 anni e dopo 14 anni d’amore, nel 2016, hanno deciso di sposarsi durante un matrimonio riservato a cui hanno partecipato amici e parenti più stretti. In rarissime occasioni Ferzan Ozpetek ha parlato del compagno. In un’intervista ha precisato: “Sposato non è esatto, non c’è il matrimonio in Italia. Detesto quando mi dicono ‘suo marito’. Io non ho un marito, ma un compagno di vita, un compagno di viaggio”.

Il regista ha rivelato che il compagno Simone è il protagonista del suo secondo romanzo dal titolo “Sei la mia vita”. Una coppia silenziosa, ma che si ama alla follia senza bisogno di pubblicare selfie o stories sui social. Simone Pontesilli, nato e cresciuto a Palestrina (comune in provincia di Roma), è il compagno di vita di Ferzan Ozpetek. Non abbiamo molte informazioni su di lui visto quanto è riservato.