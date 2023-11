Non scorre buon sangue tra Simona Izzo e Selvaggia Lucarelli. Le due nel corso delle ultime puntate di Ballando con le Stelle, su Rai 1, hanno avuto accese discussioni. Quest’ultima è tornata a parlare del loro rapporto e ha ribadito che le battutine e frecciatine che le invia la giornalista sono «passibili di querela». Durante la sua ultima intervista a “La volta buona”, la regista e produttrice ha dichiarato di non sapere se sarà presente o meno nella prossima puntata di “Ballando con le stelle”. Il motivo di questa decisione così inaspettata?

Durante l’ultima puntata andata in onda di Ballando con le Stelle non sono mancate le frecciatine e le discussioni tra Simona Izzo e Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima ha accusato Ricky Tognazzi di essere troppo dipendente dalla moglie, presente in studio.

«Avevo solo detto che c’era una persona che aveva molte querele e Selvaggia Lucarelli si è sentita toccata. E sono querele fatte da molte attrici e da persone che ha disturbato. Ti voglio dire che ci sono delle querele! Io parlo delle querelanti e non di lei. Sono tante le donne che hanno querelato. Avrei dovuto querelarla anni fa, avrei potuto. Il passato però è passato. Ma la parola Pizzo (Selvaggia ha “storpiato” il suo cognome durante l’ultima puntata di Ballando) significa darmi della mafiosa! La volgarità di andare sui cognomi lo trovo bruttissima. Io adoro il mio cognome».

Pubblicando, nelle sue storie Instagram, un estratto di un articolo in cui erano state riportate le parole di Izzo in merito alla querela, Lucarelli ha preferito non alimentare la polemica rispondendo, ma non è rimasta indifferente, anzi. Ha commentato ridendo, ha infatti scritto “Ahahahahahahahha”, e poi ha pubblicato un estratto di una litigata che hanno avuto Simona e il figlio, Francesco Venditti, durante Pechino Express. I due hanno partecipato al programma nel 2012 e nel filmato Venditti è particolarmente adirato con la madre perché lei, a differenza sua, vuole dormire per forza in un ostello (Francesco invece vuole dormire in una casa indiana). “Qui non c’è neanche l’aria condizionata, si muore di caldo”, si giustifica Simona. A questo punto il figlio esplode: “Ma che ce sei venuta a fa, io rifiuto te che vuoi andare in ostello. È come quando andavi in barca con Ricky, arrivavate al porto lui dormiva in barca e tu andavi in hotel”. Un evidente riferimento a quanto Lucarelli aveva detto in puntata ovvero che non è “un’esplosione di simpatia”.