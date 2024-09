Simon Coleman: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, mercoledì 4 settembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Simon Coleman, film di genere poliziesco del 2022 diretto da Nicolas Copin con Jean-Michel Tinivelli e Raphaëlle Agogué. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film vede protagonista il capitano di polizia Simon Coleman che vive a Parigi e lavora sotto copertura. Scapolo e abituato a vivere pericolosamente, vede la sua vita cambiare da un giorno all’atro. Quando sua sorella e suo cognato sono vittime di un tragico incidente stradale, Simon diventa il tutore dei suoi tre nipoti rimasti orfani. È costretto a trasferirsi nel Sud della Francia e a cambiare lavoro. Per occuparsi dei tre ragazzini, il poliziotto deve adeguarsi a un lavoro d’ufficio nella stazione di polizia locale. Il primo impatto con i nuovi colleghi non sarà dei migliori, e la tranquillità della provincia sembra stargli stretta. Riuscirà Simon ad abituarsi alla sua nuova vita?

Simon Coleman: il cast

Abbiamo visto la trama di Simon Coleman, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jean-Michel Tinivelli: Simon Coleman

Raphaëlle Agogué: Audrey Castillon

Ted Etienne: Cyril Langlois

Alika Del Sol: Commissario Gaëlle Leclerc

Lilie Sussfeld: Violette Arnaud

Noam Kourdourli: Sam Arnaud

Romane Libert: Clara Arnaud

Vanessa Guedj: Corinne

Streaming e tv

Dove vedere Simon Coleman in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 4 settembre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.