Signori si nasce… e noi? Su Rete 4 lo spettacolo de I Legnanesi: la trama

Questa sera, giovedì 9 luglio 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda il primo spettacolo teatrale de I Legnanesi che portano in scena Signori si nasce… e noi? La compagnia rende omaggio al comico più famoso della storia del nostro Paese, Totò, a cinquanta anni dalla scomparsa. Ma qual è la trama dello spettacolo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Lo spettacolo Signori si nasce… e noi? racconta la fuga d’amore di Giovanni al sud. L’uomo si è invaghito di una napoletana, ma Mabilia cerca in tutte le maniere di fargli fare pace con Teresa. La storia, con protagoniste la Teresa e la Mabilia, si snoda tra il celeberrimo cortile della famiglia Colombo a Napoli.

Streaming e tv

Dove vedere Signori si nasce e noi? in tv e live streaming? Lo spettacolo va in onda, come detto, oggi su Rete 4 a partire dalle ore 21,20. Il programma è disponibile anche in streaming on demand e in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play.

I Legnanesi: chi sono

I Legnanesi sono una compagnia teatrale italiana che recita commedie in dialetto legnanese. È l’esempio più celebre di teatro en travesti in Italia. Nei loro spettacoli comici gli attori propongono al pubblico figure satiriche della tipica corte lombarda. Fondata a Legnano nel 1949 da Felice Musazzi, Tony Barlocco e Luigi Cavalleri, è tra le compagnie più note del panorama teatrale dialettale europeo.

