Si vive una volta sola: trama, cast, trailer e streaming del film di Carlo Verdone su Sky Cinema

Questa sera, mercoledì 18 maggio 2022, su Sky Cinema Uno va in onda il film di Carlo Verdone Si vive una volta sola, con protagonisti anche Max Tortora, Rocco Papaleo e Anna Foglietta. Una divertente commedia del 2020, già trasmessa in anteprima su Amazon Prime Video, e che ora arriva per gli abbonati a Sky Cinema. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Si vive una volta sola? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film diretto da Carlo Verdone, racconta di un quartetto di medici tanto abili in sala operatoria – visto che persino il Papa si affida alle loro cure – quanto inaffidabili, fragili e maldestri nella vita privata. Un team formato dal professor Umberto Gastaldi (Carlo Verdone), la grintosa strumentista Lucia Santilli (Anna Foglietta), l’anestesista Amedeo Lasalandra (Rocco Papaleo) e il suo assistente Corrado Pezzella (Max Tortora), grande amante delle donne. Professionisti ed esperti, ma anche divertenti e abili ideatori di scherzi, cosa che li rende una squadra più che un’équipe medica. La loro vittima preferita è Amedeo, permaloso e abbastanza ingenuo da arrivare a credere un po’ a tutto. Tante le beffe dei colleghi ai suoi danni: la mamma che arriva a casa sua nel bel mezzo di una “serata galante”, la rimozione della sua auto parcheggiata e perfino un giornalista di un importante quotidiano che vuole intervistare proprio lui, l’anestesista.

Ma questa vita così piena di spietati scherzi sa essere davvero crudele ed è così che Umberto, Lucia e Corrado scoprono che il loro amico e collega è gravemente malato. Invece di avvisarlo immediatamente della sua situazione clinica, decidono di partire tutti quattro per un viaggio on the road tra le spiagge del Sud, dato che nessuno ha il coraggio di dire ad Amedeo la verità. Una serie di situazioni surreali, incontri improvvisi e confessioni inaspettate renderanno questo viaggio un’avventura unica e indimenticabile.

Si vive una volta sola: il cast del film

Tanti gli attori che prendono parte a questo film diretto e interpretato da Carlo Verdone. Nel cast troviamo anche Anna Foglietta, Rocco Papaleo, Max Tortora, Mariana Falace, Sergio Muniz e Livia Luppattelli. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Carlo Verdone: Umberto Gastaldi

Rocco Papaleo: Amedeo Lasalandra

Anna Foglietta: Lucia Santilli

Max Tortora: Corrado Pezzella

Mariana Falace: Tina Gastaldi

Sergio Múñiz: Xabier

Pier Maria Cecchini: on. Rodolfo Montesanti

Alessandro Cremona: Fausto Romagnoli

Elisabetta Cavallotti: Clara Lenzi

Livia Luppattelli: Elena Pezzella

Emanuele Luperto: Paolo Pezzella

Luca Scapparone: Gianluca Riccardi

Azzurra Martino: Vera Spampinato

Grazia Daddario: Maria Lasalandra

Corinne Jiga: Miriam

Gianni Franco: architetto Lenzi

Valentina Pierini: Vanessa

Paola Sambo: direttrice sanitaria

Eva Moore: pianista

Giuseppe Nardone: facchino

Trailer

Di seguito il trailer del film Si vive una volta sola in onda su Sky Cinema Uno.

Streaming e tv

Dove vedere Si vive una volta sola in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 18 maggio 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.