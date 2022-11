Shooter: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, venerdì 11 novembre 2022, su Italia 1 dalle 21.20 va in onda il film Shooter, pellicola del 2007 diretta da Antoine Fuqua. È tratto dal romanzo Una pallottola per il presidente (Point of Impact) di Stephen Hunter, primo volume della serie dedicata al personaggio di Bob Lee Swagger, tiratore scelto reduce dall’Etiopia. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming il film Shooter? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Shooter, film diretto da Antoine Fuqua, vede protagonista Bob Lee Swagger (Mark Wahlberg), un sergente dei Marines specializzato come cecchino da campo. La sua carriera militare finisce quando, durante una missione in Etiopia, perde il suo compagno, il caporale Donnie Fenn. Così l’uomo decide di ritirarsi sulle alture del Wyoming. Il suo isolamento però dura poco: a contattarlo è il colonnello Isaac Johnson (Danny Glover) della CIA che vuole assumerlo per proteggere il presidente degli Stati Uniti durante l’incontro con l’arcivescovo etiope. Quello che gli viene chiesto, in pratica, è di pianificare un ipotetico attentato per prevenire le mosse di un eventuale cecchino.

L’ex marine accetta, inconsapevole che in realtà quello che intendono fare è incastrarlo, accusandolo di aver progettato l’omicidio in cui resterà ucciso l’uomo di chiesa, il vero e unico bersaglio fin dall’inizio. Durante l’operazione Swagger viene ferito ma riesce lo stesso a fuggire, rifugiandosi nell’appartamento di Sarah Fenn (Kate Mara), la compagna del suo amico scomparso Donnie. È qui che, dopo essersi ripreso dalle ferite, progetterà la sua vendetta contro coloro che hanno complottato nei suoi confronti. Riuscirà a riabilitare il suo nome e scoprire le vere intenzioni dietro l’assassinio dell’arcivescovo?

Shooter: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Shooter? Protagonisti sono Mark Wahlberg, Michael Peña, Danny Glover, Kate Mara, Elias Koteas, Rhona Mitra, Rade Sherbedgia, Ned Beatty. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Mark Wahlberg: Bob Lee Swagger

Kate Mara: Sarah Fenn

Danny Glover: Colonnello Isaac Johnson

Michael Peña: Nick Memphis

Elias Koteas: Jack Payne

Rhona Mitra: Alourdes Galindo

Ned Beatty: Senatore Charles F. Meachum

Jonathan Walker: Louis Dobbler

Justin Louis: Howard Purnell

Rade Šerbedžija: Michael Sandor

Tate Donovan: Russ Turner

Alan C. Peterson: Ag. Stanley Simons

Lane Garrison: Donnie Fenn

Levon Helm: Sig. Rate

Brian Markinson: Proc. Gen. Russert

Michael St.John Smith: Dir. FBI Brandt

Dean McKenzie: Arcivescovo Mutumbo

Adrian Hughes: Ben Davies

Darren Massey: Frank Russo

Mackenzie Gray: Dave Simmons

Streaming e tv

Come fare per vedere Shooter in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – venerdì 11 novembre 2022 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.