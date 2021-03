Shining: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 5 marzo 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Shining, film del 1980 diretto da Stanley Kubrick e da lui scritto insieme a Diane Johnson. Tratto dal romanzo omonimo scritto da Stephen King nel 1977, il film narra il dramma di una famiglia che deve svernare in totale isolamento in un hotel in alta montagna. Il figlio, il piccolo Danny, dimostra di possedere un complesso di facoltà extrasensoriali, qui denominate the shining (tradotto come “la luccicanza”), che lo portano ad avere visioni dell’oscuro passato del luogo e degli eventi futuri. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Lo scrittore Jack Torrance, ex insegnante disoccupato e con problemi di alcolismo, accetta un impiego come guardiano invernale dell’Overlook Hotel, un grande albergo sperduto tra le montagne del Colorado, distante chilometri da un qualsiasi centro abitato. Durante il colloquio con il direttore dell’albergo Stuart Ullman, questi sostiene che si tratta di un impiego non dispendioso, ma che presenta difficoltà di adattamento, in quanto si tratta di dover affrontare cinque mesi di totale isolamento. L’uomo lo avverte come dieci anni prima un tale Delbert Grady, suo predecessore, fu colpito da un forte esaurimento nervoso, che lo portò a sterminare l’intera famiglia per poi suicidarsi. Jack, quasi divertito, risponde che non è un tipo di situazione che potrebbe capitargli, in quanto questo lavoro gli darebbe la tranquillità necessaria per scrivere il suo romanzo. Jack, sua moglie Wendy e il piccolo Danny si trasferiscono nell’Overlook Hotel…

Shining: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Shining, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jack Nicholson: Jack Torrance

Shelley Duvall: Wendy Torrance

Danny Lloyd: Danny Torrance

Scatman Crothers: Dick Hallorann

Barry Nelson: Stuart Ullman

Philip Stone: Delbert Grady

Joe Turkel: Lloyd

Anne Jackson: dottoressa

Tony Burton: Larry Durkin

Streaming e diretta tv

Dove vedere Shining in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 5 marzo 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 5 marzo 2021 Valerian e la città dei mille pianeti: tutto quello che c’è da sapere sul film Sanremo 2021 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta serata del Festival