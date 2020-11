Sherlock Holmes: trama, cast e streaming del film con Robert Downey Jr.

Questa sera, mercoledì 11 novembre 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Sherlock Holmes, film del 2009 diretto da Guy Ritchie, interpretato da Robert Downey Jr. nel ruolo del protagonista e da Jude Law nella parte del dottor Watson. La sceneggiatura è tratta dal fumetto scritto appositamente da Lionel Wigram e ispirata ai romanzi dell’autore scozzese Sir Arthur Conan Doyle. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Siamo a Londra. È il 1890. Sherlock Holmes, il più grande investigatore del Regno Unito, e il suo collega, il dottor Watson, interrompono un rito di magia nera, che sarebbe dovuto terminare con il sacrificio di una giovane donna. Il celebrante si scopre essere Lord Henry Blackwood, che già aveva ucciso cinque ragazze allo stesso modo. Blackwood viene dunque arrestato, imprigionato e condannato a morte per impiccagione. Tre mesi dopo lo stesso Blackwood, dopo aver maledetto la guardia della sua cella, chiede di poter incontrare Holmes. L’investigatore si presenta nella prigione della città e durante l’incontro Blackwood, riferendosi a forze diaboliche, profetizza il proprio ritorno dall’aldilà. Tuttavia l’impiccagione ha luogo e Watson, il medico di turno all’esecuzione, constata il definitivo decesso di Lord Blackwood. Intanto, Holmes incontra nel suo alloggio Irene Adler, una ladra bella e furba che ha avuto in passato una relazione con il detective. La donna gli chiede di investigare su Blackwood, ma lo stesso Holmes scopre che Irene sta lavorando per qualcuno dalle intenzioni malvagie. Il giorno seguente la tomba di Blackwood viene trovata scoperchiata e il custode sostiene di aver visto Blackwood stesso alzarsi dalla tomba. La bara è invece occupata dal cadavere di un altro individuo di nome Luke Reordan, un uomo nano, conoscente della Adler. Blackwood pare quindi essere resuscitato come aveva predetto e il fatto getta nel panico la città…

Sherlock Holmes: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Sherlock Holmes, ma qual è il cast completo del film? Di seguito tutti gli attori con i rispettivi ruoli:

Robert Downey Jr.: Sherlock Holmes

Jude Law: dr. John Watson

Rachel McAdams: Irene Adler

Mark Strong: Lord Henry Blackwood

Eddie Marsan: isp. Lestrade

Robert Maillet: Dredger

Kelly Reilly: Mary Morstan

James Fox: Sir Thomas Rotheram

Hans Matheson: Lord Coward

Geraldine James: mrs. Hudson

William Houston: Clark

Clive Russell: cap. Tanner

William Hope: John Standish

Ed Tolputt: prof. Moriarty (voce)

James A. Stephens: cap. Philips

Terry Taplin: custode del cimitero

Joe Egan: big Joe

Jefferson Hall: guardia

Per la parte di Sherlock Holmes, il produttore Joel Silver ha sentito personalmente l’attore Robert Downey Jr., che durante il primo colloquio gli è sembrato inadatto al ruolo. Dopo alcune audizioni, Downey Jr. è stato ascoltato da Guy Ritchie, che ha smentito i possibili problemi legati alla sua assunzione, ovvero la sua età discordante con quella dell’investigatore e l’accento inglese; il suo ingaggio è stato ufficializzato da Ritchie stesso nel corso di luglio 2008. A inizio di settembre, ha iniziato a correre voce dell’ingaggio di Russell Crowe per interpretare l’acerrimo nemico di Holmes, professor Moriarty, tuttavia la sua assunzione non è stata confermata né dal diretto interessato né dagli studi. L’attore Jude Law è invece entrato in trattative per il ruolo di Watson a metà settembre, dopo il rifiuto di Gerard Butler e l’abbandono di Colin Farrell.

Streaming e tv

Dove vedere Sherlock Holmes in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – mercoledì 11 novembre 2020 – alle ore 21,20 in chiaro, gratis, su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

