Sherlock Holmes Gioco di ombre streaming e diretta tv: dove vedere il film

Sherlock Holmes – Gioco di ombre è un film del 2011 diretto da Guy Ritchie e interpretato da Robert Downey, Jr. nel ruolo del famoso investigatore Sherlock Holmes e Jude Law nella parte del dottor Watson. Si tratta del seguito di Sherlock Holmes, uscito nel 2009. Ma come fare per vederlo in streaming? E in diretta tv? Scopriamolo insieme.

Tutto quello che c’è da sapere del film

In tv

Sherlock Holmes – Gioco di ombre viene mandato in onda questa sera, mercoledì 18 novembre 2020, in prima serata dalle 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

In streaming

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming

Sherlock Holmes Gioco di ombre: il cast completo

Tanti gli attori che prendono parte al cast di questo film del 2011. Su tutti i protagonisti Robert Downey Jr. e Jude Law. Di seguito tutti gli attori e i personaggi interpretati in Sherlock Holmes – Gioco di ombre:

Robert Downey Jr.: Sherlock Holmes

Jude Law: dottor John Watson

Noomi Rapace: Madame Simza

Jared Harris: professor James Moriarty

Stephen Fry: Mycroft Holmes

Paul Anderson: colonnello Sebastian Moran

Kelly Reilly: Mary Morstan

Rachel McAdams: Irene Adler

Geraldine James: Mrs. Hudson

Eddie Marsan: ispettore Lestrade

William Houston: agente Constable Clark

Wolf Kahler: dott. Hoffmanstal

Thierry Neuvic: Claude Ravache

Appuntamento questa sera, 18 novembre su Italia 1 con Sherlock Holmes – Gioco di ombre.

