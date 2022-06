Sergente Rex streaming e diretta tv: dove vedere il film

Sergente Rex è un film del 2017 diretto da Gabriela Cowperthwaite e interpretato da Kate Mara. Quest’ultima è il volto di Megan Leavey, marine dell’unità artificieri che ha un legame prezioso con Rex, un pastore tedesco addestrato per essere un cane anti-bomba. I due hanno salvato tantissime vite insieme portando a termine oltre 100 missioni in Iraq. Un giorno, però, vengono travolti da un’esplosione in seguito alla quale Megan è costretta a congedarsi. Rex invece rischia di essere soppresso perché ha guadagnato una paralisi facciale in seguito a quell’incidente. Tuttavia Megan è legatissima a quel cane e, pur consapevole che Rex sia stato addestrato come un soldato, vuole adottarlo. La sua è una battaglia lunga ed estenuante ma anche molto nobile ed è tratta da una storia vera. Megan e Rex infatti esistono davvero, anche se il pastore tedesco è morto nel 2012. Ma dove vedere Sergente Rex in diretta TV e live streaming?

In TV

Il film tratto da una storia vera arriva in prima serata e in prima TV domenica 12 giugno 2022 alle ore 21:20 su Canale 5. Per seguire Sergente Rex in diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovarlo al tasto 105.

Sergente Rex streaming

Ma non solo TV. Sergente Rex è disponibile anche in live streaming. Come fare? Basterà sintonizzarsi su MediasetPlay, la piattaforma streaming messa a disposizione di Mediaset e totalmente gratuita seppur previa registrazione. Per chi è nuovo sulla piattaforma deve prima effettuare la registrazione anche tramite social, quindi Facebook o Google. Una volta effettuato il login è possibile scegliere il canale in diretta di interesse, in questo caso Canale 5. La piattaforma è disponibile sia via desktop che tramite app, una soluzione comoda per smartphone e tablet.