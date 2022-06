Sergente Rex: la storia vera che ha ispirato il film

Questa sera, domenica 12 giugno 2022, va in onda il film Sergente Rex. In molti non sanno che la pellicola è tratta da una storia vera che è poi diventata un film nel 2017 per il grande schermo. E, per la prima volta, arriva in prima serata su Canale 5. Ma qual è la storia vera? Scopriamolo insieme.

La storia vera da cui è tratto il film

Il Sergente Rex esiste davvero ed è un cagnolone che ha messo a rischio più volte la sua vita per salvare gli altri. A prendersi cura di lui Megan Leavey, giovane caporale dei Marine degli Stati Uniti d’America mandata in Iraq con il suo compagno a quattro zampe. Rex è un cane anti-bomba e insieme hanno portato a termine oltre 100 missioni salvando vite umane. Negli anni hanno imparato a contare l’uno sull’altra, spostandosi da Fallujah nel 2005 a Ramadi nel 2006. Qui, però, sono stati feriti in seguito ad un’esplosione. Megan ha dovuto congedarsi, mentre Rex ha rischiato di essere soppresso perché, a detta del veterinario militare, Rex non è un cane come tutti gli altri, è un guerriero, e per questo non può essere adottato. Ma Megan non si è arresa. Il suo legame con il pastore tedesco è sempre stato molto forte, così ha lottato per averlo con sé. In seguito a quell’esplosione, il cane ha riportato una paralisi facciale e Megan ha scelto di adottarlo, lanciando una petizione. Ci sono voluti anni prima che Megan raggiungesse l’obiettivo. Nel 2012, il senatore Chuck Schumer ha supportato la sua causa. Rex, tuttavia, è morto a dicembre di quell’anno.

