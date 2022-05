Chi è Serena Carella, la ballerina finalista di Amici 2022

Serena Carella, finalista di Amici 2022, stasera si giocherà il tutto per tutto. Ma conosciamola meglio. Serena è nata a Cerignola il 2 ottobre del 2002. Riguardo alla sua famiglia o alla sua infanzia non si conoscono molti dettagli, ma grazie al suo profilo Instagram si sa che ha una sorella che si chiama Antonella. Appassionata di danza fin dall’infanzia frequenta la Scuola di Danza Scarpette Rosa Cerignola e fa parte di una compagnia di ballo francese, la Compagnia Giovanni Martinat, in Nuova Aquitania. E’ entrata nella scuola di ‘Amici’ grazie a Raimondo Todaro, che l’ha scelta per far parte del suo team, lo scorso settembre. Durante la puntata del 27 febbraio il maestro le ha consegnato la maglia dorata, in questo modo Serena è approdata al Serale. Dopo il suo ingresso, si è avvicinata molto al cantante Albe e alla fine tra loro è sbocciato l’amore. La 19enne ha un profilo Instagram che conta pochi post, dove racconta principalmente il suo percorso artistico.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Serena Carella, finalista di Amici 2022, ma dove vedere la finale in diretta tv e live streaming? L’ultimo atto del talent andrà in onda stasera, domenica 15 maggio 2022, alle ore 21,25 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.