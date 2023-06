Chi è la figlia di Serena Autieri, Giulia: età, vita privata

Chi è la figlia di Serena Autieri, la grande attrice e conduttrice ospite di Oggi è un altro giorno questo pomeriggio? Si chiama Giulia ed è nata nel 2013, per cui è prossima ai 10 anni. L’attrice napoletana ha parlato della sua vita privata a Gente. “Noi tre siamo una cosa sola e insieme diamo il meglio. Non possiamo stare lontani troppo tempo”, ha detto Serena Autieri parlando della sua famiglia.

Giulia è nata dal suo amore con il manager Enrico Griselli, con cui è convolata a nozze nel 2010. Nonostante i suoi impegni sul set l’Autieri trova sempre il tempo per stare con la sua famiglia, specie con Giulia che spesso porta con sé tra un impegno e l’altro: “Sono diventata brava a scovare coincidenze tra treni impensabili, compresi viaggi notturni per raggiungere casa per qualche ora. Quando diventa complicato tengo Giulia con me e segue la scuola a distanza”.

Parlando della figlia, Serena Autieri la definisce: “Determinata, curiosa, dinamica. Ha un carattere romantico le piace divertirsi con noi e spesso ci prende bonariamente in giro”. “Lei ha rafforzato ancora di più quello che univa me ed Enrico. È la cosa più bella che abbia fatto, l’orgoglio più grande. Penso che vederla crescere giorno dopo giorno e l’amore per mio marito mi abbiano resa una persona migliore: mi hanno infuso sicurezza, consapevolezza. Con loro ho costruito un nido dal quale ricavare stabilità e forza. Ho questo esempio nella mia famiglia d’origine: papà ha sempre messo gli affetti al centro di tutto. Io tendo a quell’armonia”.

Serena Autieri parla anche del rapporto con il marito Enrico Griselli: “Sin dal primo momento ho capito che eravamo fati per stare insieme. Che era solido, di valori sani, un tipo risolto, insomma che non doveva dimostrare di essere quello che non era per fare colpo”.