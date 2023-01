Sempre amici: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, 1 gennaio 2023, su Rai 3 va in onda il film del 2019 Sempre amici, pellicola diretta da Neil Burger. Il film è un remake del film francese Quasi amici – Intouchables. Con protagonisti Bryan Cranston e Kevin Hart, il film racconta l’improbabile amicizia tra un miliardario tetraplegico e un disoccupato che è stato assunto per aiutarlo ed è ispirato a una storia vera; l’amicizia nata tra Philippe Pozzo di Borgo e il suo aiutante, Abdel Sellou, autore del libro che narra la vicenda, best-seller tradotto in varie lingue tra cui spagnolo, tedesco, svedese, polacco e russo. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming il film Sempre amici? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Phil è un ricco tetraplegico che vive in un lussuoso attico a Manhattan ed è in cerca di un badante che possa aiutarlo. Tra i tanti aspiranti si presenta Dell, non per farsi assumere, ma solo per ottenere una firma che attesti la sua partecipazione al colloquio da presentare al suo ufficiale di custodia. Nonostante il parere contrario della sua assistente Yvonne e malgrado il fatto che Dell non abbia alcuna formazione e qualifica per il posto, Phil decide di assumerlo. A dispetto delle differenze sociali e culturali, tra i due uomini con il tempo si instaura una forte ed improbabile amicizia.

Sempre amici: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Sempre amici, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Kevin Hart, Bryan Cranston, Nicole Kidman, Aja Naomi King, Jahi Di’Allo Winston, Genevieve Angelson, Golshifteh Farahani, Tate Donovan, Julianna Margulies, Suzanne Savoy, Michael Quinlan. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Bryan Cranston: Philip Lacasse

Kevin Hart: Dell Scott

Nicole Kidman: Yvonne Pendleton

Aja Naomi King: Latrice

Julianna Margulies: Lily Foley

Golshifteh Farahani: Maggie

Tate Donovan: Carter Locke

Jahi Di’Allo Winston: Anthony Scott

Genevieve Angelson: Jenny Lacasse

Suzanne Savoy: Charlotte

Streaming e tv

Dove vedere Sempre amici in diretta tv e in streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 1 gennaio 2023 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.