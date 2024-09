Sempre al tuo fianco: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, domenica 29 settembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Sempre al tuo fianco, la serie tv diretta da Marco Pontecorvo e Gianluca Mazzella che vuole raccontare come vivono e come affrontano le emergenze gli operatori della Protezione Civile, persone normali in circostanze eccezionali. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio della terza puntata, ritroviamo Ginevra che, impegnata accanto a Victor sul fronte dell’emergenza, inizia a notare dei cambiamenti nel comportamento del ragazzo. Victor, infatti, appare diverso dal solito, come se fosse sopraffatto da una preoccupazione che non riesce a nascondere, e Ginevra comincia a sospettare che stia celando qualcosa.

Intanto, Renato propone a Sara di andare a convivere, e Sara decide che è giunto il momento di fare le presentazioni tra lui e sua figlia. Tuttavia, poco prima dell’incontro, Renato scopre qualcosa di allarmante riguardo alla propria salute e scompare senza avvisare nessuno. Nel frattempo, il biologo marino Merlo viene incoraggiato dal suo assistente Ahbed a proseguire le ricerche sulle enigmatiche navi affondate.

Nel secondo episodio della terza puntata di Sempre al tuo fianco, Merlo e Ahbed, durante le loro ricerche in Calabria, confermano i dubbi sulle navi affondate, sospettando che queste trasportassero rifiuti tossici. Tuttavia, le evidenze raccolte non bastano a convincere Sara e Canovi ad agire. Nel frattempo, Sara è coinvolta in un difficile e toccante salvataggio di una donna e un bambino intrappolati sotto le macerie, dimostrando grande professionalità, anche se profondamente turbata dal silenzio di Renato. Quando Renato torna a farsi sentire, invece di parlarle della sua malattia, decide di allontanarsi senza dare spiegazioni, causando grande dolore a Sara. Marina, vedendo la sofferenza della madre, diventa più affettuosa con lei.

Intanto per la ragazza le cose sembrano andare apparentemente meglio. Dopo infatti un’uscita con Federico, che va a meraviglia, Marina scopre il giorno dopo che lui ha già una fidanzata. Così madre e figlia, deluse dalle loro esperienze sentimentali, rafforzano il loro rapporto, trovando sostegno l’una nell’altra.

Sempre al tuo fianco: il cast

Abbiamo visto la trama di Sempre al tuo fianco, ma qual è il cast completo della serie tv su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ambra Angiolini: Sara Nobili

Andrea Bosca: Renato Lussu

Peppino Mazzotta: Massimo

Tecla Insolia: Marina

Fortunato Cerlino

Luigi Fedele

Thomas Trabacchi

Alessandro Tedeschi

Streaming e tv

Dove vedere Sempre al tuo fianco in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.