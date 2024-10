Sempre al tuo fianco: le anticipazioni (trama e cast) della sesta puntata

Questa sera, domenica 27 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la sesta puntata di Sempre al tuo fianco, la serie tv diretta da Marco Pontecorvo e Gianluca Mazzella che vuole raccontare come vivono e come affrontano le emergenze gli operatori della Protezione Civile, persone normali in circostanze eccezionali. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio della sesta e ultima puntata, dal titolo Una strana atmosfera, Victor confessa la sua colpevolezza e decide di costituirsi. Sara e Canovi sono orgogliosi di lui e Ginevra gli promette il suo sostegno incondizionato. A Stromboli intanto si tiene l’inaugurazione dei nuovi sensori per il vulcano e Sara, approfittando della presentazione ufficiale alla Stampa, porta per la prima volta Renato nella sua isola. Per Massimo, è difficile accettare la complicità di Sara e Renato, felici e innamorati. Lo scontro è inevitabile. Nonostante i sensori siano perfettamente funzionanti, Sara avverte un’inquietante sensazione che non riesce a spiegare. Si convince che la sua ansia derivi dai traumi dell’infanzia che, per la prima volta, condivide con Renato. Nel frattempo, sull’isola, Marina e Federico vivono il loro giovane amore, ignari di cosa riserverà loro il ritorno alla realtà. Ma proprio mentre si appartano in un luogo isolato, un fragore assordante scuote l’isola. Lo Stromboli si è risvegliato.

Nel secondo e ultimo episodio dell’ultima puntata di Sempre al tuo fianco, dal titolo La resa dei conti, a Stromboli viene attivato il piano d’emergenza per le eruzioni. Sara e i suoi colleghi si uniscono alla popolazione locale per mettere in salvo turisti e residenti. Ma ecco, in mezzo al caos, Sara riceve una chiamata da Marina. La ragazza è in pericolo: è scivolata in un sentiero vicino alle bocche del vulcano. Sara si precipita per aiutarla, ma la situazione risveglia i traumi legati alla tragica morte di suo padre, avvenuta proprio in quei sentieri. Renato e Massimo mettono da parte le loro divergenze per salvare Marina, a cui entrambi tengono moltissimo. Grazie all’eroismo di Sara e all’aiuto dei due uomini, Marina viene portata in salvo. Passata la paura e tornati a Roma, Sara e Renato decidono di andare a convivere. Federico accetta di sostituire Victor e prendere il suo posto in Protezione Civile. Marina, ormai cresciuta e più matura, parte come volontaria in una missione umanitaria organizzata dalla Protezione Civile. Tutto sembra andare per il meglio; ma le emergenze sono sempre in agguato.

Sempre al tuo fianco: il cast

Abbiamo visto la trama di Sempre al tuo fianco, ma qual è il cast completo della serie tv su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ambra Angiolini: Sara Nobili

Andrea Bosca: Renato Lussu

Peppino Mazzotta: Massimo

Tecla Insolia: Marina

Fortunato Cerlino

Luigi Fedele

Thomas Trabacchi

Alessandro Tedeschi

Streaming e tv

Dove vedere Sempre al tuo fianco in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.