Semplicemente Fiorella streaming e diretta tv: dove vedere lo show della Mannoia

Questa sera, domenica 8 settembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda “Semplicemente Fiorella”, un’imperdibile festa musicale per celebrare i 70 anni di Fiorella Mannoia, ambientata nella suggestiva cornice delle Terme di Caracalla a Roma e andata in scena lo scorso 3 e 4 giugno. Uno straordinario concerto-evento per festeggiare l’artista, nella dimensione per lei più naturale, quella del palco. Dove vedere Semplicemente Fiorella in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

L’evento, come detto, va in onda stasera – domenica 8 settembre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 1.

Semplicemente Fiorella streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Ospiti

Abbiamo visto dove vedere Semplicemente Fiorella in diretta tv e live streaming, ma quali sono gli ospiti? Ve lo diciamo subito: la scaletta non è stata resa nota. Sappiamo però quali saranno i vari artisti che saliranno sul palco. Si tratta di Carlo Conti, Francesco Gabbani, Ligabue, Claudio Baglioni, Giorgia, Ornella Vanoni, Gigi D’Alessio, Rocco Hunt, Ron, Frankie Hi NRG MC, Luca Barbarossa, Enrico Ruggeri, Amara, Natty Fred, Ermal Meta, Danilo Rea, Giorgio Panariello, Paola Turci, Elodie, Alessandra Amoroso, Noemi, Tosca.