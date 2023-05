Perché Sei Sorelle oggi – 22 maggio 2023 – non va in onda: il motivo

Perché Sei Sorelle oggi – lunedì 22 maggio 2023 – non va in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: la soap opera del pomeriggio di Rai 1 oggi salta per lasciare spazio al Tg1 che seguirà in diretta la cerimonia commemorativa per Alessandro Manzoni di cui oggi ricorrono i 150 anni dalla morte. Evento a cui prende parte anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che in mattinata ha presenziato alla deposizione di una corona di fiori, con rose bianche e rosse, sulla tomba dello scrittore al Cimitero Monumentale di Milano.

Ad accogliere il capo dello Stato, tra gli altri, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il prefetto di Milano, Renato Saccone e la vicesindaco di Milano, Anna Scavuzzo e il vicesindaco della Città Metropolitana Francesco Vassallo. Dopo la deposizione della corona sulla tomba dello scrittore l’assessore Sacchi ha illustrato al presidente della Repubblica alcuni cenni storici sul Famedio, il pantheon dove sono ricordati coloro che hanno dato lustro alla città. La tomba di Alessandro Manzoni si trova proprio al centro della struttura. Lo scrittore milanese è stato il primo ad essere traslato nel Famedio, nel 1883, a dieci anni dalla sua morte.

Il momento principale della giornata sarà nel pomeriggio, alle ore 16, quando Mattarella si recherà in visita alla Casa Manzoni, in via Gerolamo Morone, 1, dove l’autore de ‘I promessi sposi’ ha vissuto fino alla sua morte. Lì la Civica Orchestra di Fiati eseguirà l’inno nazionale in cortile. Nella sala rossa, dove sarà presente anche una rappresentanza di studenti e studentesse dei due istituti scolastici cittadini intitolati ad Alessandro Manzoni, si svolgeranno i saluti istituzionali da parte del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e del presidente di Casa Manzoni, Angelo Stella. Previste poi un’orazione del professor Giovanni Bazoli, presidente onorario della casa museo e una lettura dell’attrice Eleonora Giovanardi.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Sei Sorelle oggi non va in onda, ma dove vedere la soap in diretta tv e live streaming? La fiction viene trasmessa dal lunedì al venerdì alle ore 15,45 su Rai 1. Non solo tv. E’ possibile seguire le varie puntate anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.