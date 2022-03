Sei mai stata sulla Luna: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 5 marzo 2022, alle ore 21:15 va in onda su Sky Cinema Uno Sei mai stata sulla Luna. Si tratta di una commedia romantica italiana del 2015 diretta da Paolo Genovese, regista ben conosciuto dal pubblico italiano (e il merito va a film come Perfetti Sconosciuti, The Place, Tutta colpa di Freud). Protagonista di questo film è Raoul Bova, che sarà affiancato da Liz Solari come controparte femminile. Di seguito scopriamo la trama, il cast e dove vedere il film streaming.

Trama

Partiamo dal presupposto che Sei mai stata sulla luna è una commedia sentimentale. La trama, quindi, si focalizza su una storia d’amore. Tutto parte da Guia, una ragazza di città che vive armoniosamente nel caos della metropoli insieme al fidanzato e alla sua assistente. Guia è una giornalista, lavora per una testata internazionale e ha 30 anni. È abituata ai beni di lusso, frequenta feste private, si sposta in jet e si alterna tra Milano e Parigi. Non le manca niente, o almeno così credeva. Questo finché non si ritrova in un improbabile paesino pugliese di provincia, tutta sola e confusa. Ed è qui che incontra Renzo, un contadino locale che l’aiuterà a vedere più lontano dal palmo del naso, facendole scoprire cos’è che manca nella sua vita: l’amore, quello vero.

Sei mai stata sulla Luna, il cast e i personaggi del film

L’abbiamo già anticipato per cui non vi è molto mistero intorno al cast principale di Sei mai stata sulla luna. La pellicola, diretta da Paolo Genovese, ha scelto come protagonista maschile Raoul Bova. L’attore in questo caso interpreta il rude Renzo. Liz Solari, al suo fianco, interpreta la biondissima Guia. Scopriamo di seguito gli attori e i personaggi nel cast del film:

Liz Solari: Guia

Raoul Bova: Renzo

Pietro Sermonti: Marco

Dino Abbrescia: Dino

Sergio Rubini: Delfo

Giulia Michelini: Carola

Nino Frassica: Oderzo

Sabrina Impacciatore: Mara

Neri Marcorè: Pino

Rolando Ravello: don Paolo

Emilio Solfrizzi: Felice

Maurizio Mattioli: il cardinale

Mia Benedetta: Benedetta

Paolo Sassanelli: Rosario

Streaming e TV

Dove vedere Sei mai stata sulla Luna in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 5 marzo 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.