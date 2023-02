Sei donne – Il mistero di Leila streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, martedì 28 febbraio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Sei donne – Il mistero di Leila, la nuova serie televisiva drammatica italiana scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta e diretta da Vincenzo Marra. Nel cast: Maya Sansa, Isabella Ferrari, Ivana Lotito, Maurizio Lastrico e Alessio Vassallo. Dove vedere Sei donne – Il mistero di Leila in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La fiction, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,25 su Rai 1.

Sei donne – Il mistero di Leila streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Sei donne – Il mistero di Leila, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda tre puntate da due episodi ciascuna (totale 6 episodi): la prima martedì 28 febbraio 2023; la terza e ultima martedì 14 marzo 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: martedì 28 febbraio 2023

Seconda puntata: martedì 7 marzo 2023

Terza puntata: martedì 14 marzo 2023

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Sei donne – Il mistero di Leila? Ogni serata inizierà su Rai 1 alle ore 21,25 e terminerà alle ore 23,40. La durata complessiva (pause pubblicitarie incluse) sarà quindi di circa 2 ore e 20 minuti.