Security: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 22 aprile 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Security, film del 2017 diretto da Alain DesRochers, con protagonisti Antonio Banderas e Ben Kingsley. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Eduardo Eddie Deacon è un ex capitano dei reparti speciali che sta vivendo un periodo difficile. Alla ricerca di un lavoro per mantenere la sua famiglia, riesce finalmente ad ottenere un posto come sorvegliante in un centro commerciale situato in un quartiere poco sicuro della città. Durante la sua prima notte di lavoro dei mercenari armati e pericolosi tendono un’imboscata ad un convoglio di U.S. Marshals che stanno trasportando una bambina, testimone ad un processo, per eliminarla. La ragazzina, tuttavia, riesce a fuggire e viene accolta proprio nel centro commerciale, che sarà poi assaltato dal commando di fuorilegge.

Security: il cast completo del film

Abbiamo visto la trama di Security, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Antonio Banderas: Eduardo “Eddie” Deacon

Ben Kingsley: Charlie

Liam McIntyre: Vance

Cung Le: Dead Eyes

Katherine de la Rocha: Jamie

Chad Lindberg: Mason

Jiro Wang: Johnny Wei

Gabriella Wright: Ruby

Shari Watson: Welfare Officer

John Strong: ufficiale

Andrew De La Rocha: zio Will

Mark Basnight: 1° agente sul SUV

Atanas Srebrev: 2° agente sul SUV

Steven Baduske: 3° agente sul SUV

Ivailo Dimitrov: agente di pattuglia

Anurag Biswas: agente Rodriguez

David McKay: uomo in uniforme #1

Mark Rhino Smith: 1° cecchino

Bashar Rahal: 1° falso agente Marshal

Velizar Peev: 2° falso agente Marshal

Yoanna Boukovska: Valerie

Lillian Blankenship: Sylvia

Velimir Velev: Feral

Kalin Kerin: 1° agente guidatore del SUV

Yana Marinova: 2° agente donna sul SUV

Streaming e tv

Dove vedere Security in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – giovedì 22 aprile 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

