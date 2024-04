Se potessi dirti addio streaming e diretta tv: dove vedere la terza e ultima puntata

Questa sera, venerdì 5 aprile 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la terza e ultima puntata di Se potessi dirti addio, miniserie televisiva italiana creata da Maurizio Momi e Stefano Ceccarelli, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik. Dove vedere Se potessi dirti addio in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,30 su Canale 5.

Se potessi dirti addio streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Se potessi dirti addio, ma quante puntate sono previste su Canale 5? In tutto andranno in onda tre puntate da due episodi ciascuna (totale: 6 episodi): la prima venerdì 29 marzo 2024; la terza e ultima venerdì 5 aprile 2024. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: venerdì 29 marzo 2024 TRASMESSA

Seconda puntata: giovedì 4 aprile 2024 TRASMESSA

Terza puntata: venerdì 5 aprile 2024 OGGI

Dove è stata girata (location) la serie tv? Le riprese della fiction in onda su Canale 5 sono state effettuate tra i mesi di aprile e luglio 2023 a Roma, in particolare a Fiumicino e nei dintorni.