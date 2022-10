Se mi vuoi bene: trama, cast e streaming del film

Stasera, giovedì 6 ottobre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Se mi vuoi bene, film italiano del 2019 diretto da Fausto Brizzi e tratto dal suo romanzo omonimo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Torino. Diego Anastasi, avvocato depresso, decide di farla finita. Prima di ammazzarsi, decide di chiamare le persone a lui più vicine per un ultimo saluto o forse per farsi dissuadere dall’insano proposito. Ma nessuno ha tempo per lui, né i parenti più stretti, né gli amici di sempre. Ingerisce quindi una dose massiccia di barbiturici e si immerge nella vasca da bagno, dove pensa di annegare serenamente. Ma il tappo della vasca difettoso lo salva e Diego si ritrova vivo suo malgrado. Il giorno dopo, nota per strada, la stessa che percorre ogni mattina, un negozio con una strana insegna: “Chiacchiere”. Senza neanche sapere perché, entra. Si ritrova in un locale affascinante, gestito da Massimiliano, ritrovo abituale di persone che vogliono – appunto – “chiacchierare”. Tra di essi, un attore fallito: Edoardo. Parlando con Massimiliano ed Edoardo, Diego capisce che non può biasimare nessuno di quelli che non hanno risposto al suo ultimo appello e si rende conto di aver dato per scontato il loro affetto. Ognuno di essi ha dei problemi e Diego intende risolverli intervenendo a gamba tesa nelle loro vite. Suo padre Paolo, un vecchio maestro di tennis, rimpiange la partita persa agli Internazionali, quarant’anni prima, con quello che poi divenne un campione affermato; sua madre Olivia si è ridotta a fare la gattara e non esce mai; la figlia Laura è una lavorodipendente che non ha un minuto di tempo per sé stessa; suo fratello Alessandro fa il tassista ma sogna il successo come pittore concettuale; la sua migliore amica Loredana è una sorta di Bridget Jones con ancor meno autostima; i suoi migliori amici, i coniugi Luca e Simona, litigano sempre ma non hanno il coraggio di lasciarsi; la sua ex moglie Giulia è sempre adirata col mondo. Facendosi aiutare da Massimiliano ed Edoardo intende risolvere a modo suo i problemi di tutti.

Se mi vuoi bene: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Se mi vuoi bene, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Claudio Bisio: Diego Anastasi

Sergio Rubini: Massimiliano

Flavio Insinna: Edoardo

Gianmarco Tognazzi: Alessandro Anastasi

Lucia Ocone: Loredana

Lorena Cacciatore: Laura Anastasi

Memo Remigi: Paolo Anastasi, padre di Diego

Valeria Fabrizi: Olivia, madre di Diego

Elena Santarelli: Daniela

Maria Amelia Monti: Giulia

Susy Laude: Simona

Dino Abbrescia: Luca

Cochi Ponzoni: Adriano Bertoni, campione di tennis

Luca Carboni: se stesso

Streaming e tv

Dove vedere Se mi vuoi bene in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 6 ottobre 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.