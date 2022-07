Se mi vuoi bene: trama, cast, quante puntate e streaming del film su Canale 5

Questa sera, giovedì 21 luglio 2022, va in onda Se mi vuoi bene su Canale 5. Si tratta di un film commedia sentimentale uscito nel 2019 e diretto da Fausto Brizzi. Tratto dal suo omonimo romanzo, può contare su un cast ricchissimo. Scopriamo di seguito chi sono i protagonisti e qual è la trama.

Trama

Partiamo dalla trama di Se mi vuoi bene. Il film è ambientato a Torino e racconta di Diego, che nella vita è un avvocato di successo che causa spesso e inavvertitamente delle catastrofi attorno a sé. Ad un certo punto Diego cade in depressione e cerca di suicidarsi, ma quel tentativo fallisce così sceglie di combattere quel malessere aiutando le persone a lui care. Un’idea che nasce dopo aver incontrato Massimiliano, che ha un negozio di chiacchiere dove vendere parole sagge. Ma chi dovrebbe mai aiutare? Prima di tutto sua figlia, poi il fratello, i genitori, un’amica e anche la ex moglie. Ma l’intenzione positiva purtroppo non riesce nel segno perché dopo il suo intervento Diego finisce per causare soltanto altri guai.

Se mi vuoi bene: il cast del film

Ora che abbiamo visto qual è la storia, possiamo passare invece al cast. Il film è guidato da un cast corale ricco a partire da Claudio Bisio che interpreta il protagonista, Diego. Vediamo chi fa parte del cast tra attori e personaggi:

Claudio Bisio: Diego Anastasi

Sergio Rubini: Massimiliano

Flavio Insinna: Edoardo

Gianmarco Tognazzi: Alessandro Anastasi

Lucia Ocone: Loredana

Lorena Cacciatore: Laura Anastasi

Memo Remigi: Paolo Anastasi, padre di Diego

Valeria Fabrizi: madre di Diego

Elena Santarelli: Daniela

Maria Amelia Monti: Giulia

Susy Laude: Simona

Dino Abbrescia: Luca

Cochi Ponzoni: Bertoni, campione di tennis

Luca Carboni: se stesso

Streaming e TV

Dove vedere Se mi vuoi bene in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, la pellicola va in onda in prima serata giovedì 21 luglio 2022 alle ore 21:20 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva bisogna sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi invece vuole seguire il film in live streaming può accedere a MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione da usufruire sia via desktop che tramite app.