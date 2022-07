Se mi vuoi bene streaming e diretta tv: dove vedere il film

Dove vedere Se mi vuoi bene in diretta TV e live streaming? Il film è una commedia sentimentale italiana uscita nel 2019 e tratta dall’omonimo romanzo di Fausto Brizzi che in questo caso risulta anche il regista del film. La trama ruota attorno a Diego, un avvocato di successo che tuttavia cade in depressione e tenta il suicidio. Il giorno dopo aver fallito esce di casa ed entra in uno strano locale che si chiama semplicemente Chiacchiere e qui incontra Massimiliano, il quale lo sprona a trovare una soluzione più efficace. Diego allora capisce di poter lottare contro la depressione aiutando i suoi affetti più cari a partire da sua figlia e persino la sua ex moglie. Purtroppo Diego non si rende conto che, interferendo con la vita altrui, causa soltanto altro disagio. Ma dove seguire il film in diretta TV e live streaming? Scopriamolo insieme.

In TV

Come già anticipato, Se mi vuoi bene va in onda in prima serata su Canale 5 giovedì 21 luglio 2022 alle ore 21:21. Per seguire la diretta televisiva in chiaro quindi gratuitamente è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovarla comodamente al tasto 105.

Se mi vuoi bene streaming

Ma non solo TV. Se vi interessa seguire anche la diretta streaming del film con Claudio Bisio potete accedere gratuitamente a MediasetPlay, la piattaforma messa a disposizione degli utenti per seguire tutto quello che passa in TV anche tramite pc e smartphone. In che modo? Basterà registrarsi alla piattaforma oppure effettuare il login se si è già passati per la prima fase. Una volta entrati nella piattaforma, basterà selezionare il canale in diretta, in questo caso Canale 5, dal menù a tendina sulla sinistra.