Se mi vuoi bene: quante puntate, durata e quando finisce

Da quante puntate è composto Se mi vuoi bene? Si tratta di un film italiano, una commedia per la precisione, uscita nel 2019. Diretto da Fausto Brizzi, il film trae spunto dal suo omonimo romanzo e racconta di un uomo che nella disperazione più totale tenta di togliersi la vita. Diego è un avvocato di successo ma insoddisfatto per cui tenta il suicidio, ma fallisce. Il giorno dopo entra in un locale, che si chiama Chiacchiere, e parla con Massimiliano, avendo un’illuminazione. Se non può rendere la sua vita più felice, allora potrà farlo con quella degli altri. Il suo nuovo obiettivo è aiutare tutte le persone a lui care a partire da sua figlia per arrivare all’ex moglie. Ma da quante puntate è composto il film? Trattandosi di una pellicola, non viene divisa in più puntate, per cui va in onda soltanto questa sera, giovedì 21 luglio 2022, su Canale 5.

Durata

Quanto dura (durata)? Il film va in onda in prima TV questa sera – giovedì 21 luglio 2022 – su Canale 5 e parte alle ore 21:21. La messa in onda è divisa in due parti. La prima termina intorno alle 22:15, concedendo la pausa al TGCom. La seconda parte inizia alle 22:19 e termina intorno alle 23:30, poco prima del TG5 Notte. In totale la pellicola dura circa 104 minuti.

Se mi vuoi bene streaming e TV

Dove vedere Se mi vuoi bene in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, la pellicola va in onda in prima serata giovedì 21 luglio 2022 alle ore 21:20 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva bisogna sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi invece vuole seguire il film in live streaming può accedere a MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione da usufruire sia via desktop che tramite app.