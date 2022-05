Se Dio vuole: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, sabato 28 maggio 2022, su Sky Cinema Uno va in onda il film Se Dio vuole, divertente commedia del 2015 scritta e diretta da Edoardo Falcone con protagonisti Alessandro Gassmann e Marco Giallini. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Tommaso, uno stimato cardiochirurgo, vive con la moglie Carla, affascinante ma ormai sfiorita come gli ideali in cui credeva e segreta alcolizzata che adotta bambine/i a distanza. Tommaso e Carla hanno due figli: Bianca, che abita nell’attico accanto insieme al marito Gianni Malloni, agente immobiliare, ed Andrea, iscritto alla facoltà di medicina. Andrea però sembra cambiato: è spesso chiuso nella sua stanza e la sera esce senza dire a nessuno dove va. Il padre una sera lo osserva incontrarsi con l’amico venutolo a prendere in motorino e ipotizza che Andrea sia gay. Avendo il ragazzo comunicato a cena che la sera dopo vuole fare un annuncio alla famiglia, il padre raduna moglie, figlia e genero per convenire che avrebbero preso la novità con stile offrendo ad Andrea tutta la loro benevolenza. Ma la sera dopo Andrea, radunata la famiglia, dichiara di voler diventare sacerdote. Attoniti i familiari cercano di agire come convenuto ma hanno difficoltà e per Tommaso, ateo convinto, un figlio prete è un duro colpo. Mentre finge di dargli appoggio totale, decide di capirci di più e inizia a seguirlo di nascosto insieme al genero Gianni, che l’aiuta. Arriva così a Don Pietro: è lui ad aver fatto il lavaggio del cervello a suo figlio…

Se Dio vuole: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Se Dio vuole, ma qual è il cast completo del film? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Marco Giallini: Tommaso De Luca

Alessandro Gassmann: Pietro Pellegrini

Laura Morante: Carla De Luca

Ilaria Spada: Bianca De Luca

Edoardo Pesce: Gianni Malloni

Enrico Oetiker: Andrea De Luca

Carlo Luca De Ruggieri: Umberto Pizzuti

Giuseppina Cervizzi: Rosa

Alex Cendron: Fratta

Fabrizio Giannini: questore

Silvia Munguia: Xenia

Anna Foglietta: cameo

Streaming e tv

Dove vedere Se Dio vuole in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 28 maggio 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.