Scusate se esisto: trama, cast, canzoni e streaming del film

Questa sera, giovedì 30 luglio 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Scusate se esisto, film del 2014 diretto da Riccardo Milani, con protagonisti Paola Cortellesi e Raoul Bova, ispirato dal progetto dell’architetta italiana Guendalina Salimei per la riqualificazione del Corviale, quartiere periferico di Roma. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni sulla commedia.

Trama

Con una brillante carriera professionale a Londra alle spalle, Serena, architetto di origine abruzzese, decide di ritornare a lavorare in Italia, a Roma. Trovare un lavoro all’altezza della sua qualifica si rivela però tutt’altro che semplice, fino al momento in cui decide di farsi passare per uomo. Così decide di interessarsi al progetto di riqualificazione del Corviale, quartiere periferico di Roma. Nella Capitale intanto conosce Francesco, ragazzo gay con il quale stringe una profonda amicizia e che la aiuterà anche sul lavoro…

Scusate se esisto: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Scusate se esisto, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori e i rispettivi ruoli:

Paola Cortellesi: Serena Bruno

Raoul Bova: Francesco

Corrado Fortuna: Pietro

Lunetta Savino: Michela

Marco Bocci: Nicola

Ennio Fantastichini: Dott. Ripamonti

Cesare Bocci: Volponi

Stefania Rocca: Maria

Federica De Cola: Martina

Beatrice Vendramin: Monica

Simon Grechi: Marco

Antonio D’Ausilio: Impiegato finto tifoso Juventus

Filomena Macro: zia Clementina (zia di Serena)

Franca Di Cicco: la mamma di Serena

Valeria Flore: Cameriera

Canzoni, location e curiosità

Le musiche originali del film Scusate se esisto sono di Andrea Guerra (Tu la conosci Claudia?, Hotel Rwanda, Letters to Juliet, Immaturi). La colonna sonora include i brani “At Last” di Etta James, “Tubthumping (I get knocked down” di Chumbawamba, “Call me” di Blondie e “Unchained Melody” dei Righteous Brothers.

Ma dove è stato girato Scusate se esisto? Le riprese del film sono state fatte a Roma, in particolare nel quartiere Corviale, ma anche ad Anversa degli Abruzzi e Pescasseroli, in provincia dell’Aquila. Il film è stato prodotto da Fulvio e Federica Lucisano per Italian International Film con Rai Cinema. Il film ha ricevuto una candidatura ai David di Donatello (Migliore attrice protagonista a Paola Cortellesi) e due candidature al Nastro d’argento (Migliore produttore a Fulvio e Federica Lucisano per IIF con Warner Bros Italia e con Rai Cinema e Migliore attrice protagonista a Paola Cortellesi).

Scusate se esisto: il trailer ufficiale

Di seguito, il trailer ufficiale del film di stasera su Rai 1:

Streaming e tv

Dove vedere Scusate se esisto in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 30 luglio 2020 – alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguire la commedia anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

