Scusate se esisto streaming e diretta tv: dove vedere il film

Scusate se esisto è un film commedia uscito nel 2014. Diretto da Riccardo Milani, trae ispirazione dalla storia vera di Guendalina Salimei, la quale era interessa al progetto di riqualificazione del Corviale. Nel cast, il film ha come protagonisti Raoul Bova e Paola Cortellesi. La storia racconta di Serena, un brillante architetto che ha trascorso anni a farsi le ossa a Londra dove ha raggiunto importanti traguardi. Ma il suo desiderio è quello di tornare in Italia, per cui fa le valigie e torna a Roma, dove però l’attende un quadro desolante. Per fare carriera, si pone come obiettivo quello di accaparrarsi il progetto di riqualificazione del Corviale e, per farlo, si finge uomo. Ad aiutarla ci sarà Francesco, un uomo gay divorziato con il quale instaura sin da subito una bella amicizia. Ma dove guardare in diretta TV e live streaming Scusate se esisto? Scopriamolo subito insieme.

In TV

Come già anticipato, il film va in onda in prima serata su Rai 1 mercoledì 15 giugno 2022 alle ore 21:25: Per seguire la diretta televisiva in chiaro quindi gratuitamente è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per l’HD. Chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovarla comodamente al tasto 101.

Scusate se esisto live streaming

Ma non solo TV. Se vi interessa seguire anche la diretta streaming del film Scusate se esisto potete accedere gratuitamente a RaiPlay, la piattaforma messa a disposizione degli utenti per seguire tutto quello che passa in TV anche tramite pc e smartphone. In che modo? Basterà registrarsi alla piattaforma oppure effettuare il login se si è già passati per la prima fase. Una volta entrati nella piattaforma, basterà selezionare il canale in diretta, in questo caso Rai 1, dal menù a tendina sulla sinistra.