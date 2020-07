Scusate se esisto: cast e location del film

Stasera, 30 luglio 2020, in tv (su Rai 1) va in onda Scusate se esisto, film del 2014 diretto da Riccardo Milani, con protagonisti Paola Cortellesi e Raoul Bova, ispirato dal progetto dell’architetta italiana Guendalina Salimei per la riqualificazione del Corviale. Ma qual è il cast del film Scusate se esisto in onda oggi su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori e i rispettivi ruoli:

Paola Cortellesi: Serena Bruno

Raoul Bova: Francesco

Corrado Fortuna: Pietro

Lunetta Savino: Michela

Marco Bocci: Nicola

Ennio Fantastichini: Dott. Ripamonti

Cesare Bocci: Volponi

Stefania Rocca: Maria

Federica De Cola: Martina

Beatrice Vendramin: Monica

Simon Grechi: Marco

Antonio D’Ausilio: Impiegato finto tifoso Juventus

Filomena Macro: zia Clementina (zia di Serena)

Franca Di Cicco: la mamma di Serena

Valeria Flore: Cameriera

Location (Corviale)

Abbiamo visto il cast di Scusate se esisto, ma qual è la location delle riprese? Dove è stato girato il film in onda oggi su Rai 1? Le riprese del film si sono svolte a Roma, in particolare nel quartiere Corviale, ma anche ad Anversa degli Abruzzi e Pescasseroli, in provincia dell’Aquila. Dove si trova il quartiere del Corviale? Corviale, o più correttamente Nuovo Corviale (detto “il Serpentone” per via della sua lunghezza), è un complesso residenziale di Roma, situato nella periferia sud-ovest della capitale (XI municipio). Per le sue grandi dimensioni (l’edificio principale è lungo quasi un chilometro) e per le difficili condizioni di vita dei suoi abitanti, è diventato nell’immaginario collettivo il quartiere-simbolo del degrado delle periferie della capitale. Quante persone vivono al Corviale? Il complesso accoglie circa 4500 abitanti ed è formato essenzialmente da tre edifici: la “stecca” principale, un unico corpo di 986 metri di lunghezza per nove piani; un secondo corpo più basso, parallelo al primo, di tre cinque piani; ed un terzo corpo orientato di 45 gradi rispetto ai primi due.

