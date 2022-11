Scontro tra titani: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Il film Scontro tra titani, pellicola fantasy del 2010 diretta da Louis Leterrier, remake di Scontro di Titani del 1981 e prequel di Furia dei Titani (2012). Protagonista è Sam Worthington, che interpreta il mito greco dell'eroe Perseo. Il film ha preso le distanze dalla realtà mitologica per esigenze di copione: di fatto, sono state apportate delle modifiche ad alcuni avvenimenti storici e sono stati inseriti dei personaggi che non hanno un vero e proprio collegamento con l'originale.

Trama

Perseo è un semidio nato da una storia clandestina tra Zeus e un’umana. Chiuso in una cassa, è stato poi gettato in mare da Acrisio (il patrigno) perché aveva scoperto la sua vera natura. Perseo però viene salvato e cresciuto da un’umile famiglia di pescatori che gli vuole molto bene. Una volta adulto, Perseo perde la famiglia adottiva, che muore in una strage provocata da Ade: costui voleva punire i soldati di Argo, guerrieri coraggiosi e ribelli che non provano alcuna paura nello sfidare gli dei. Quando poi la regina Cassiopea afferma che sua figlia Andromeda è anche più bella di Afrodite, incurante dell’ira divina, Ade allora la uccide e per punizione impone un ultimatum: se vogliono che Argo non venga distrutta, allora Andromeda dovrà essere data in pasto al Kraken (un mostro marino). Perseo, desideroso di vendicarsi di Ade che ha ucciso i suoi genitori e messo alle strette dal generale Draco, decide di aiutare i soldati di Argo.

Scontro tra Titani: il cast del film

Chi vediamo nel cast di Scontro tra titani? Partiamo dal protagonista, Sam Worthington, che interpreta l’eroe Perseo. Poi abbiamo Liam Neeson che interpreta Zeus, Ralph Fiennes che interpreta il cattivissimo Ade e Jason Flemyng che interpreta Acrisio. E ancora vediamo Gemma Arterton, Alexa Davalos, Mads Mikkelsen, Luke Evans, Izabella Miko, Liam Cunningham, Hans Matheson, Ian Whyte, Nicholas Hoult, Vincent Regan. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Sam Worthington: Perseo

Liam Neeson: Zeus

Ralph Fiennes: Ade

Gemma Arterton: Io

Mads Mikkelsen: Draco

Alexa Davalos: Andromeda

Jason Flemyng: Acrisio / Calibos

Tine Stapelfeldt: Danae

Luke Evans: Apollo

Izabella Miko: Atena

Liam Cunningham: Solone

Hans Matheson: Ixas

Ashraf Barhom: Ozal

Mouloud Achour: Kucuk

Ian Whyte: Sheikh Suleiman

Nicholas Hoult: Eusebios

Vincent Regan: Cefeo

Polly Walker: Cassiopea

Katherine Loeppky: Cassiopea invecchiata

Luke Treadaway: Prokopion

Pete Postlethwaite: Spyros

Elizabeth McGovern: Marmara

Sinead Michael: Tekla

Ross Mullan: Pemphredo

Robin Berry: Enyo

Graham Hughes: Deino

Martin McCann: Phaedrus

Rory McCann: Belo

Kaya Scodelario: Peshet

Alexander Siddig: Hermes

Tamer Hassan: Ares

Danny Huston: Poseidone

Natal’ja Vodjanova: Medusa

Ecco il trailer ufficiale del film Scontro tra titani.

Il film è disponibile sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming.