Scomparsa: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata, 16 luglio

Stasera, domenica 16 luglio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in replica la terza puntata di Scomparsa, serie televisiva italiana diretta da Fabrizio Costa con Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno, trasmessa su Rai 1 dal 20 novembre al 19 dicembre 2017. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio

Trama (anticipazioni)

Nora, angosciata e senza pace per la scomparsa della figlia Camilla, prenderà una decisione drastica. Decide di andare a Roma per incontrare Enrico, il padre biologico di Camilla. Enrico non ha mai saputo dell’esistenza di Camilla, e dopo sedici anni di silenzio, Nora trova il coraggio di rivelargli la verità. Questa svolta promette di portare a nuove dinamiche e tensioni, poiché Nora deve affrontare il passato e le sue conseguenze.

Nel frattempo, le indagini sulla scomparsa delle ragazze continuano sotto la direzione del Vice questore Giovanni. Egli dedica ogni minuto del suo tempo a cercare di risolvere il caso, offrendo il suo sostegno a Nora nel momento di bisogno. Le anticipazioni ci rivelano che la polizia riuscirà a ricostruire il percorso del SUV su cui sono salite Camilla e Sonia. Le tracce conducono a una villa nei boschi del Conero, aggiungendo un nuovo elemento di suspense al mistero della loro scomparsa.

Cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata di Scomparsa, ma qual è il cast completo della serie tv su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: