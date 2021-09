Scomparsa in paradiso: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 8 settembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Scomparsa in paradiso, film (thriller) del 2021 diretto da Vic Sarin dalla durata di 85 minuti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

È il compleanno della piccola Aria, quando i suoi genitori, papà Brad e mamma Savannah – quest’ultima sempre impegnata col lavoro – decidono di regalare alla figlia e a tutta la famiglia una vacanza per passare un momento spensierato insieme. Destinazione Australia. Fortuna vuole che vincano un soggiorno nel resort dove Savannah, da piccola, andava in vacanza proprio coi suoi genitori. Entusiasti, all’arrivo vengono accolti da Jane, che lavora lì alla reception, ma anche al Kids Club. Aria è felice di passare una giornata tra i giochi, mentre il papà e la mamma si godono del tempo, in totale relax, insieme anche ai loro nuovi amici, i vicini di camera, Gabby e Nick, che stanno cercando da tempo di avere un figlio, senza risultati. Alla fine della giornata, però, Aria è scomparsa. Jane aveva lasciato il Kids Club sotto la custodia del tuttofare Pete che sembra non sapere cosa sia successo. Con l’aiuto del Sergente Rhodes e dell’agente Lewis, Brad e Savannah cercano disperatamente di ritrovare la propria figlia, sospettando di tutto e tutti.

Scomparsa in paradiso: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Scomparsa in paradiso, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori principali:

Lynn Gilmartin

Claire van der Boom

Todd Lasance

Melina Vidler

Sophie Tilson

Jason Wilder

Molly Wright

James Hoare

James Blee

Ngoc Phan

Zara Goodman

Daryl Heath

Tom Hooper

Rachael Fullston

Sami Afuni

Lola Parry

Marshall Betzel

Streaming e tv

Dove vedere Scomparsa in paradiso in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 8 settembre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.