Chi è Scoiattolo Nero (o puzzola), la maschera de Il Cantante Mascherato 2023

Chi è Scoiattolo Nero (o puzzola), la maschera de Il Cantante Mascherato 2023 in onda su Rai 1 il sabato sera? Ovviamente il nome del vip che si cela dietro la maschera non è stato reso noto, lo sarà solo durante lo show se e quando sarà smascherato. In vista delle puntata però abbiamo diversi indizi e rumors da segnalare.

Nei giorni scorsi Milly Carlucci ha presentato agli spettatori il personaggio della scoiattolina nera. In realtà, già in un video promo distribuito qualche giorno fa, era presente uno spoiler a questa maschera. Nel video in questione, si può sentire il nuovo giudice Serena Bortone far riferimento ad uno scoiattolo dal colore peculiare, ed i suoi colleghi puntualizzare sul fatto che il costume fosse più simile a quello di una puzzola che di uno scoiattolo.

Nel video di presentazione dello scoiattolo nero, però, Milly Carlucci ha precisato che in alcune zone di Italia si trova questo tipo di animale, precisamente in due regioni. Subito sono arrivati i commenti dei followers del programma, che hanno riferito che questo animale è presente in alcune parti della Calabria e della Basilicata. Per alcune persone, questo potrebbe essere un indizio sulla provenienza del personaggio nascosto nella maschera. Altri, invece, non hanno dato peso a questa informazione, ed hanno associato la figura della scoiattolina alla professoressa de L’Eredità Samira Lui… Sarà così?

