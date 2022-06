Scherzi a parte (replica) streaming e diretta tv: dove vedere lo show

Torna l’appuntamento – seppur in replica – con Scherzi a parte, lo show di Canale 5 condotto per la prima volta da Enrico Papi. Il programma è andato in onda per la prima volta durante la stagione 2021 ma, in vista dell’estate, torna ad occupare un posto in prima serata per combattere la noia delle serate afose e anche in vista della nuova edizione, che arriverà in autunno 2022. Tantissimi gli ospiti coinvolti da Enrico Papi e che cambiano di puntata in puntata. Ad esempio, per la prima, il conduttore ha voluto in studio alcuni volti noti del panorama televisivo italiano come Manuela Arcuri e Antonella Elia. Spazio anche alle showgirl come Elisabetta Gregoraci e Miss Italia Carolina Stramare. La particolarità di questa nuova edizione è che anche il pubblico da casa è coinvolto. I loro scherzi vengono trasmessi in diretti e la vittima finisce poi in studio da Enrico Papi. Ma dove seguire in diretta TV e live streaming Scherzi a parte?

In TV

Come già anticipato, il programma torna in prima serata seppur in replica a partire da giovedì 9 giugno 2022, alle ore 21:25 su Canale 5. Per seguire il diretta lo show condotto da Enrico Papi è necessario sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando, totalmente gratuito, oppure al tasto 505 per la versione HD. Chi invece dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovare il canale al tasto 105.

Scherzi a parte streaming

Ma non solo TV. Chi è interessato a seguire Scherzi a parte anche in diretta streaming può farlo comodamente e tranquillamente anche attraverso MediasetPlay. Si tratta di una piattaforma messa a disposizione degli utenti in modo del tutto gratuito. Come funziona? Basterà accedere, quindi effettuare un login oppure una registrazione se è la prima volta, dopodiché selezionare il canale in diretta che vi interessa tramite il menù a tendina sulla sinistra.