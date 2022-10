Scherzi a parte 2022 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata del 9 ottobre

Questa sera, domenica 9 ottobre 2022, su Canale 5 alle ore 21,30 va in onda la quarta puntata di Scherzi a Parte 2022, la sedicesima edizione del varietà incentrato sugli scherzi ai danni dei vip. Alla conduzione Enrico Papi che avrà in studio tanti ospiti finiti vittime del programma. Dove vedere la prima puntata di Scherzi a parte 2022 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda stasera – domenica 9 ottobre 2022 – alle ore 21,30 su Canale 5 (tasto 5 o 505 – versione HD – del digitale terrestre).

Scherzi a parte 2022 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming la terza puntata di Scherzi a parte 2022, ma quante puntate sono previste? In tutto andranno in onda 6 puntate (più il meglio di in programma oggi) dalla durata di circa 3 ore l’una. Ma vediamo insieme la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare) su Canale 5: