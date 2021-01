Schegge di paura: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 18 gennaio 2021, alle ore 21,20 su La7 va in onda Schegge di paura, film thriller del 1996, diretto da Gregory Hoblit e tra gli altri interpretato da Richard Gere, Laura Linney ed Edward Norton. La sceneggiatura stesa per il film è liberamente basata sul romanzo giallo di William Diehl Primal Fear. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il brillante avvocato penalista Martin Vail decide di difendere il diciannovenne chierichetto balbuziente Aaron Stampler, sul quale pende la tremenda accusa di avere ucciso con settantotto coltellate l’arcivescovo di Chicago Richard Rushman. Martin è l’unica persona a credere nell’innocenza del ragazzo, nonostante nella scena del crimine ogni prova raccolta mostri Aaron come unico indiziato e partecipe al delitto. Aaron soffre di brevi perdite di memoria dall’età di dodici anni e quindi non riesce a fornire al suo avvocato un riepilogo dell’accaduto, ma racconta solo di aver visto una “terza persona” prima dell’omicidio. Comincia il processo più atteso del momento e l’accusa di Aaron è capitanata da uno stretto amico dell’arcivescovo Rushman, il procuratore distrettuale John Shaughnessy; il pubblico ministero è una vecchia fiamma di Martin, Janet Venable. Durante il corso delle indagini emergono nuove sconcertanti prove che possono fornire il movente dell’omicidio: l’arcivescovo Rushman costringeva infatti Aaron a copulare con la sua ragazza, Linda Forbes, in compagnia di Alex, un loro amico…

Schegge di paura: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Schegge di paura, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Richard Gere: Martin Vail

Laura Linney: Janet Venable

Edward Norton: Roy/Aaron Stampler

John Mahoney: John Shaughnessy

Frances McDormand: Dr. Molly Arrington

Alfre Woodard: giudice Miriam Shoat

Terry O’Quinn: Bud Yancy

Andre Braugher: Tommy Goodman

Steven Bauer: Joey Pinero

Joe Spano: Cap. Abel Stenner

Tony Plana: Martinez

Stanley Anderson: Arcivescovo Richard Rushman

Maura Tierney: Naomi Chance

Jon Seda: Alex

Brian Reddy: isp. Woodside

Robert Jordan: sé stesso

David Eckert: sé stesso

Streaming e tv

Dove vedere Schegge di paura in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 18 gennaio 2021 – su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.

