Sceriffo extraterrestre – Poco extra molto terrestre: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 6 agosto 2022, va in onda Sceriffo extraterrestre – Poco extra molto terrestre. Il film è uscito nel 1979 ed è diretto da Michele Lupo. Il protagonista della commedia dal tocco fantascientifico è Bud Spencer. All’epoca piacque così tanto da meritare anche un film sequel, Chissà perché… capitano tutte a me uscito nel 1980. Ecco qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Partiamo dalla trama. Il film è ambientato in una cittadina americana, Newnan, dove opera lo sceriffo Scott Hall, un uomo scettico che non crede certamente agli ufo. Un giorno incontra un bambino che sostiene di essere arrivato dallo spazio: il suo nome è H7-25, ma lo sceriffo non gli crede. Quando il ragazzino mostra di avere poteri paranormali, Scott inizia ad avere dei dubbi sulle proprie convinzioni. Ancor di più quando il capitano Briggs che opera in una base militare mette le mani sul bambino, rapendolo due volte, per impossessarsi delle sue abilità. Scott Hall capisce di dover salvare il bambino e l’umanità dai piani folli di Briggs.

Sceriffo extraterrestre – Poco extra molto terrestre: il cast del film

Ora che abbiamo visto la trama, passiamo al cast. Il protagonista di Sceriffo extraterrestre – Poco extra molto terrestre come già detto è Bud Spencer che interpreta lo sceriffo Scott Hall. Di seguito vediamo chi fa parte del cast tra attori e personaggi:

Bud Spencer: sceriffo Scott Hall

Cary Guffey: H7-25

Raimund Harmstorf: capitano Briggs

Joe Bugner: Brennan

Carlo Reali: tenente Turner

Gigi Bonos: vicesceriffo Allen

Harold E. Finch: generale Mitchell

Osiride Pevarello: partecipante alla festa (amico di Allen)

Riccardo Pizzuti: militare

Giancarlo Bastianoni: militare

Claudio Ruffini: militare

Giovanni Cianfriglia: militare

Benito Pacifico: militare

Marcello Verziera: militare

Marco Stefanelli: militare

Riccardo Petrazzi: pompiere

Streaming e TV

Dove vedere Sceriffo extraterrestre – Poco extra molto terrestre in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il film vi aspetta sabato 6 agosto 2022 alle ore 21:20 su Rete 4. Per seguirlo in diretta televisiva basterà sintonizzarsi al tasto 4 del telecomando oppure al tasto 504 per l’HD. Chi invece vuole seguirlo via streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay.