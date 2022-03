Scene da un matrimonio: le anticipazioni e la storia della puntata di oggi su Canale 5

Oggi pomeriggio, sabato 19 marzo 2022, va in onda una nuova puntata di Scene da un matrimonio. Anna Tatangelo alle ore 14.10 su Canale 5 racconta il matrimonio di Chiara e Andrea. Ecco tutte le anticipazioni.

Cresciuti a Taviano, un paesino nel Salento profondo, si conoscono da quando erano adolescenti. Il loro rapporto nasce da una lunga e profonda amicizia, durante la quale si sono sempre confidati e sostenuti pur frequentando altre persone. Dopo molte difficoltà capiranno che sono destinati a stare insieme. La cerimonia si svolgerà nella chiesa di Taviano e il ricevimento in uno splendido castello del ‘500 immerso nella campagna salentina.

Anna Tatangelo raccoglierà con delicatezza i pensieri, le paure e le speranze più intime degli sposi fino ad accompagnarli insieme alle loro famiglie alla cerimonia, religiosa o civile che sia. Non mancheranno poi il ricevimento, la festa e tutto quello che un vero matrimonio all’italiana prevede, comprese sorprese e colpi di scena che nemmeno gli sposi si aspettano. Un affresco semplice ed emozionante dell’Italia di oggi, raccontata attraverso una delle tradizioni più amate.

Streaming e tv

Dove vedere le puntate di Scene da un matrimonio in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Anna Tatangelo, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 ogni sabato pomeriggio alle 14.10. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand.