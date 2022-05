Scene da un matrimonio: le anticipazioni e la storia della puntata di oggi su Canale 5

Oggi pomeriggio, domenica 15 maggio 2022, va in onda una nuova puntata di Scene da un matrimonio. Anna Tatangelo alle ore 14.10 su Canale 5 racconta il matrimonio di Ilaria e Christian. Entrambi hanno 25 anni e vivono a Sabaudia insieme alla loro piccola Chanel di due anni e mezzo. Lei fa la mamma a tempo pieno, lui fa il manovale. Si conoscono da quattro anni e la data del loro matrimonio è esattamente quella del giorno in cui si sono conosciuti. Si sposeranno con rito civile a Terracina, in provincia di Latina, in una location elegante che si affaccia sul mare. Sarà un matrimonio semplice ma molto spensierato.

Streaming e tv

Dove vedere le puntate di Scene da un matrimonio in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Anna Tatangelo, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 ogni domenica pomeriggio alle 14.10. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand.