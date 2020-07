Scatti di follia: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 10 luglio 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Scatti di follia, film thriller americano del 2018 con la regia è di Doug Campbell. Nel cast Linsey Godfrey, Joshua Hoffman, Ellen Michelle Monohan. Ma qual è la trama del film? Di cosa parla? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Jennifer è una fotografa di moda. In seguito a un tragico evento del suo passato, ha sviluppato un’attrazione possessiva nei confronti dei modelli con i quali si trova a lavorare. Durante uno degli ultimi servizi, ingelosita dalle attenzioni rivolte da un’altra giovane donna al ragazzo che stava immortalando, Jennifer impugna un coltello con fare minaccioso e viene licenziata in tronco. Un anno dopo Jennifer trova un impiego come insegnante di moda e fotografia al liceo di Palm Vista High. Qui la sua attenzione viene attratta dal giovane studente David, preso di mira dai bulli per il suo essere “mammone” e per il look da nerd. Jennifer decide così di trasformare il brutto anatroccolo in un cigno e ben presto David diventa popolare su alcune importanti riviste tematiche. Questo inizia a destare i sospetti della madre di lui nonché una rivalità con la compagna Caitlyn. Da qui una scia di sangue che sconvolgerà l’istituto.

Scatti di follia: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Scatti di follia, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Joshua Hoffman – David

Linsey Godfrey – Jennifer

Ellen Michelle Monohan – Caitlyn

Heather Hopkins – Brittany

T.J. Hoban – Nick

Stevie Johnson – Preside Wilson

Il film è diretto da Doug Campbell, con sceneggiatura di David Chester. Tra i produttori figurano Robert Ballo e Marianne C. Wunch. Il produttore esecutivo è Timothy O. Johnson.

Trailer

Di seguito il trailer del film Scatti di follia:

Streaming e tv

Dove vedere Scatti di follia in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – venerdì 10 luglio 2020 – alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre). Sarà possibile seguire il thriller anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (ma serve registrarsi) RaiPlay.it.

