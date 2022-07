Scappo a casa: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, giovedì 28 luglio 2022, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Scappo a casa, film italiano del 2019 diretto da Enrico Lando e interpretato da Aldo Baglio, per la prima volta protagonista di un film da solista senza Giovanni e Giacomo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Michele è un uomo famoso e superficiale, la cui vita è basata sulla conquista di belle donne e sull’ostentare status symbol di lusso sui servizi di rete sociale e non solo. La sua vita, però, cambierà durante un viaggio a Budapest. Derubato della sua costosa auto, dei documenti e del portafoglio dopo una notte di bagordi a base di sesso, alcool e pasticche, viene successivamente aggredito da tre uomini davanti ad una pattuglia di polizia, che poi lo arresta e lo consegna in un campo di detenzione. Da lì riesce a scappare con quattro detenuti di colore, prima rubando la stessa auto della polizia che l’aveva arrestato e poi proseguendo a piedi. Arrivati alla frontiera si separa dagli altri, tranne Mugambi che era sparito dalla sera prima, e continua da solo. Incontra una donna con l’auto in panne, Ursula, che si rivela essere la comandante della locale stazione di polizia slovena che lo arresta. Nella cella accanto ritrova Mugambi e dopo una serie di insulti reciproci, Michele si accorge che la porta della sua cella è aperta, così fa scappare anche Mugambi. Una volta fuori si scopre che Ursula li ha fatti scappare volutamente, per mandarli verso una prigione diversa, un campo di lavoro per migranti senza documenti. Lì Michele incontra Babelle, una bella ragazza con cui poi scappa insieme a Mugambi. La mattina dopo Babelle è sparita e si scopre che ha estorto ad uno il luogo e all’altro la combinazione per aprire una cassaforte che contiene dei documenti falsi per entrare in Italia.

Scappo a casa: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Scappo a casa, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Aldo Baglio: Michele

Angela Finocchiaro: Ursula

Jacky Ido: Mugambi

Benjamin Stender: Bojan

Fatou N’Diaye: Babelle

Hassani Shapi: Umar

Giovanni Esposito: Farmacista

Rocco Barbaro: Pasquale

Dino Longo: Seidovic

Mario Pupella: Pavelic

Lana Vladi: Agota

Fruzsina Nagy: Ragazza alla festa

Awa Ly: Jamilah

Thierno Thiam: Marito di Jamilah

Betani Mapunzo: Jamba

Emmanuel Dabone: Abbah

Streaming e tv

Dove vedere Scappo a casa in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 28 luglio 2022 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.