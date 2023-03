Chi è Saverio Vallone, l’attore e regista (figlio di Raf Vallone) ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Saverio Vallone, l’attore e regista (figlio di Raf Vallone) ospite a Oggi è un altro giorno? Saverio Vallone è nato a Roma il 29 aprile del 1955. È un attore e regista teatrale italiano. Figlio d’arte, il padre Raf Vallone è stato una Star internazionale, attore e regista di teatro e cinema. La madre di Saverio è Elena Varzi attrice di successo di cinema e teatro. Dopo il diploma ottenuto presso la scuola di recitazione di Alessandro Fersen, ha completato la sua formazione attoriale presso la scuola di recitazione Off Ramp Theatre di Hollywood.

La sua è una carriera contornata di successi. Tra i suoi tanti lavori: A mezzanotte va la ronda del piacere, Antropophagus, Un centesimo di secondo, Il sommergibile più pazzo del mondo, Passione d’Amore di Ettore Scola, Vacanze d’estate, Matrimonio con vizietto, Una tenera follia, The Golden Crew, Mosca Addio di Mauro Bolognini, Non scommettere con il cielo, Delitti, Vacanze di Natale ’90, Un amore impossibile, Alta società e Un paese ci vuole, di Vanni Vallino. Per la tv Saverio Vallone invece ha preso parte a La storia di Pietro e Agnolella, L’uomo della sabbia, Il concilio di Trento, e la seconda stagione di Butta la Luna e la terza di Un caso di coscienza. Vallone ha preso parte anche a una ricostruzione filmata de Il caso Mazza trasmessa nell’ambito di Ombre sul Giallo, il programma di Franca Leosini.

Infine il teatro dove ha lavorato in La pazza di Chaillot, La creazione del mondo e altre cose, Osteria della posta di Carlo Goldoni, quindi Il desiderio sotto gli olmi, Fine della corsa, La parigina, L’imbroglione, Io e Annie di Woody Allen, La maschera e il volto e più recentemente Tu ed io, noi mai di Luciano Capponi.

Vita privata

Cosa sappiamo sulla vita privata dell’attore e regista? Saverio Vallone ha sposato l’avvocato romano Paola Girolami. La coppia ha due figli: Caterina Vallone e Raffaele Vallone.