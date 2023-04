Sarah Felberbaum: origini, marito Daniele De Rossi, figli e carriera dell’attrice ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Sarah Felberbaum (origini, marito Daniele De Rossi, figli e carriera dell’attrice) ospite a Oggi è un altro giorno? Sarah Frances Rose Felberbaum è nata a Londra il 20 marzo 1980. Come detto, è un’attrice, modella e conduttrice televisiva italiana di origine britannica.

Di madre inglese e padre statunitense di origini ebraiche russo-ungheresi, è cresciuta in Italia dall’età di un anno. Ha studiato recitazione con Gisella Burinato. All’età di quindici anni inizia a lavorare come modella in Italia. Successivamente è protagonista di varie campagne pubblicitarie, tra cui una serie di spot con Sergio Castellitto e Francesco Mandelli che la rende nota al grande pubblico televisivo. Compare anche in alcuni videoclip: Come voglio (1999) e Magari meno (2002) degli Zero Assoluto e Contromano (2005) di Nek.

Nel 2000 Sarah Felberbaum esordisce come conduttrice nel programma musicale Top of the Pops, in onda su Rai 2. L’anno seguente compare occasionalmente nel ruolo di Lucia nella sit-com Via Zanardi, 33, diretta da Antonello De Leo e trasmessa su Italia 1. Nel 2002 esordisce su Rai 1 come conduttrice di Unomattina Estate.

L’anno successivo conduce la prima edizione di Sky Cine News con Luca Argentero. Nel 2004 pubblica il romanzo Baby Vogue, vincitore del Premio Cortina, e per Sky Cinema Classics conduce Hollywood Boulevard. Poi interpreta il ruolo di Carlotta nella miniserie TV Caterina e le sue figlie di Fabio Jephcott, in onda su Canale 5, e gira la miniserie Giorni da Leone 2, diretta da Francesco Barilli e trasmessa il 5 settembre 2006 da Rai 1, ma interrotta dopo la messa in onda della prima puntata per gli scarsi ascolti. L’anno successivo Sarah Felberbaum gira la miniserie in sei puntate Caterina e le sue figlie 2, regia di Luigi Parisi e Vincenzo Terracciano, in onda nel 2007, e Caravaggio, miniserie in due puntate diretta da Angelo Longoni, in onda nel 2008 su Rai 1.

Nel 2007 gira come protagonista, nel ruolo di Agnese Ristori, La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa, regia di Stefano Alleva. Sempre nello stesso anno esordisce nel cinema con il film Cardiofitness, per la regia di Fabio Tagliavia. Inoltre dal 26 dicembre appare nuovamente in Giorni da Leone 2. Nel 2008 Sarah è membro della giuria di qualità per la sezione Giovani del Festival di Sanremo. Nell’estate 2008 nel ruolo di Elsa Corzani è la protagonista femminile di Mal’aria. A settembre del 2008 interpreta il ruolo di Letizia nel film per il cinema Aspettando Godard.

Nel 2010 Sarah Felberbaum è di nuovo Carlotta nella miniserie in 8 puntate Caterina e le sue figlie 3, regia di Alessandro Benvenuti, Alessio Inturri e Riccardo Mosca. Tra il 2009 e il 2010 gira i film Due vite per caso, regia di Alessandro Aronadio, Ti presento un amico, regia di Carlo Vanzina, e Maschi contro femmine, regia di Fausto Brizzi, e poi appare anche nel sequel Femmine contro maschi sempre diretto da Brizzi. Nel 2011 è protagonista femminile nel film di Andrea Molaioli Il gioiellino e la sua interpretazione le vale la sua prima candidatura ai prestigiosi David di Donatello come miglior attrice protagonista.

Nel 2012 gira la fiction Il giovane Montalbano interpretando il ruolo di Livia. Sempre a partire dal 2012 è tra i protagonisti di Una grande famiglia, fiction articolata in tre serie per 21 puntate complessive, dove interpreta Nicoletta Rengoni, figlia della protagonista e quarta di cinque fratelli. Entrambe trasmesse su Rai 1. Nel 2012 poi recita nel film Viva l’Italia. Nel 2013 recita nel film Il principe abusivo. Partecipa anche a Una piccola impresa meridionale di Rocco Papaleo. Nel 2015 è di nuovo Livia nella seconda serie del Giovane Montalbano e recita nel fim Poli opposti di Max Croci. Nel 2016 Sarah Felberbaum entra a far parte del cast della serie tv I Medici, in onda su Rai 1, al fianco di Richard Madden e Dustin Hoffman. Nel 2021 recita nel film Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto nel ruolo di Camilla, compagna di Giovanni (Antonio Albanese). Nel 2022 è Giulia Vianello nella fiction ambientata a Venezia Non mi lasciare.

La vita privata

Ma cosa sappiamo sulla vita privata di Sarah Felberbaum? Chi è suo marito? L’attrice il 23 dicembre 2015 ha sposato alle Maldive il calciatore Daniele De Rossi, con cui era fidanzata dal 2011. La coppia ha avuto due figli, Olivia Rose, nata il 14 febbraio 2014, e Noah, nato il 3 settembre 2016.

In passato ha dovuto fare i conti con la depressione. A confermarlo è stata lei stessa al settimanale Oggi: “So cosa significa la depressione. Ho avuto problemi con il cibo, impiegando anni per uscirne. Mi facevo del male anche fisicamente e non so perché. È la prima volta che posso parlare con onestà e nessuna vergogna del percorso che ho affrontato dopo la nascita del mio secondo figlio. Ogni tanto torno ancora dallo specialista. Ma il brutto è ormai archiviato”.

Sarah Felberbaum ha poi spiegato che è stata la suocera, ovvero la mamma del marito, l’ex calciatore Daniele De Rossi, ad accorgersi dei suoi problemi psicologici: “A volte pensi di essere invisibile, che la gente non veda quanto stai soffrendo. L’unica che se n’era accorta e me lo ha detto è stata mia suocera. Noah (il figlio, ndr) aveva appena un mese e io già ricominciavo a lavorare. Questa cosa non mi ha aiutato, non è stata una scelta felice. Ma mi avevano fatto una proposta e mi è mancato il coraggio di dire no… Avrei dovuto prendermi del tempo”. Felberbaum ha poi voluto ricordare come la presenza del marito sia stata di aiuto e conforto negli anni di crisi: “Quando l’ho conosciuto ho detto: ‘Vabbé, un calciatore, non può essere’, e invece dopo più di dieci anni eccoci qui. Non so cosa dire, ripeto ancora una volta che Daniele è l’amore della mia vita… Lui è solido, centrato. Alla fine ho capito che si può essere felici”.