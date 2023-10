Chi è Sara Croce, concorrente di Ballando con le Stelle 2023

Sara Croce è una delle concorrenti di Ballando con le stelle 2023, lo show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Il grande pubblico l’ha conosciuta per essere stata Madre Natura in Ciao Darwin 8 e la Bonas di Avanti un Altro, il quiz di Paolo Bonolis. Classe 1998, è nata a Garlasco e da sempre è stata affascinata dal mondo dello spettacolo. All’età di 16 anni raggiunge le prime passerelle ma si vede troppo magra e decide quindi di appassionarsi al fitness e iscriversi in Palestra. Contemporaneamente studia alle superiori Scienze Applicate e dopo aver conseguito il diploma decide di iscriversi alla facoltà di Comunicazione d’Impresa alla celebre IULM di Milano.

Sara a partecipato a Miss Italia 2017 classificandosi quarta e come detto si è fatta conoscere al grande pubblico nei ruoli di Madre Natura e Bonas nei programmi di Bonolis. Sono tantissime le campagne pubblicitarie a cui Sara ha preso parte come modella. Quest’anno ha lasciato il ruolo di Bonas a Sophie Codegoni. Nel tempo libero è una grande appassionata di fitness e sport, di animali (in particolari dei cavalli) e di viaggi. per quanto riguarda la vita privata di Sara Croce, sembra che in passato abbia avuto una relazione con Andrea Damante.