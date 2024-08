Sapore di mare: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, giovedì 29 agosto 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Sapore di mare, film italiano del 1983 diretto da Carlo Vanzina. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

A Forte dei Marmi, nell’estate 1964, si intrecciano le storie di diverse famiglie e in particolar modo dei loro figli, provenienti da diverse città italiane. Su tutte spicca la famiglia milanese di Luca e Felicino, che ormai è una presenza fissa sulle spiagge toscane. Vi è poi il genovese Gianni, che nonostante sia fidanzato con Selvaggia viene messo in grande difficoltà quando conosce Adriana, un’amica dei suoi genitori. Da Napoli arrivano invece i fratelli Paolo e Marina, venuti a Forte dei Marmi per la prima volta assieme ai propri genitori. Il primogenito Paolo si innamora di Susan, la fidanzata di Felicino, mentre Marina è protagonista di una scanzonata storia d’amore con Luca. Altri membri della compagnia e comprimari delle tante avventure vissute dai ragazzi nel corso dell’estate sono Giorgia, migliore amica di Selvaggia, Maurizio, il fotografo Cecco e i marchesini Pucci, coppia di gemelli presa di mira da Luca che vi ironizza spesso sopra.

Le ultime settimane della stagione estiva passano però in fretta e con questa si concludono anche le storie di tutti i membri della comitiva di amici. Gianni interrompe la propria relazione con Selvaggia perché innamorato di Adriana, ma si scoprirà che questa ha flirtato con lui soltanto perché voleva sentirsi ancora giovane. Adriana ne parla con Selvaggia, durante la festa di compleanno di questa, dove c’è anche Gianni, con cui si è riconciliato, convincendola che è ancora il ragazzo giusto per lei e tra i due torna il sereno. Felicino, invece, scarica Susan perché disinteressato nel proseguire la relazione, cosa che spinge Paolo a tentare di dichiararsi a Susan, ma senza successo. Infine Luca viene raggiunto dalla sua ex fidanzata di Milano e parte con lei per trascorrere l’ultima settimana d’estate in campagna. Prima di partire incontra Marina, all’oscuro di tutto, e tronca la loro relazione.

Diciotto anni dopo, nell’estate del 1982, tutti i protagonisti si ritrovano inaspettatamente nello stesso locale che frequentavano anni prima da ragazzi. Qui si scopre il loro destino: Paolo è riuscito a dichiararsi a Susan e i due si sono sposati; Gianni, invece, non è sposato e lavora come giornalista; Selvaggia è reduce da un matrimonio terminato e ora vive assieme al suo nuovo compagno; mentre Adriana trascorre l’estate assieme al figlio adolescente. Marina, invece, è anche lei sposata e rivede dopo tanti anni Luca, il quale inizialmente non la riconosce, ma si fa perdonare poco dopo scrivendole un biglietto, per poi guardarla uscire dal locale con un’espressione amareggiata in volto ripensando alla loro relazione di diversi anni prima.

Sapore di mare: il cast

Abbiamo visto la trama di Sapore di mare, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jerry Calà: Luca Carraro

Christian De Sica: Felicino Carraro

Marina Suma: Marina Pinardi

Virna Lisi: Adriana Balestra

Gianni Ansaldi: Gianni

Angelo Cannavacciuolo: Paolo Pinardi

Karina Huff: Susan Hunt

Isabella Ferrari: Selvaggia Binetti

Giorgia Fiorio: Giorgia

Giorgio Vignali: Maurizio

Annabella Schiavone: Lucia Pinardi

Gianfranco Barra: Antonio Pinardi

Ugo Bologna: commendator Carraro

Paolo Baroni: marchesino Pucci

Angelo Maggi: marchesino Pucci

Guido Nicheli: marito di Adriana

Enio Drovandi: Cecco il fotografo

Ennio Antonelli: il bagnino Morino

Anna Maria Torniai: signora Carraro

Rita Forzano: madre di Gianni

Alba Parietti: amica di Luca nel locale

Edoardo Vianello: sé stesso

Pino Locchi: voce narrante

Streaming e tv

Dove vedere Sapore di mare in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 29 agosto 2024 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.